ЄС: для нових санкцій проти Росії потрібна трансатлантична єдність

Європейський Союз наголосив на необхідності координації офіційним Вашингтоном нових санкцій проти Росії з європейськими партнерами. Така заява пролунала в п’ятницю, 16 червня, після того, як цього тижня американські сенатори підтримали введення нових санкцій проти Росії, не узгодивши свої дії з європейськими партнерами. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

«Запровадження нових заходів (щодо Росії - ГА) дуже важливо узгоджувати серед міжнародних партнерів. Це необхідно для того, щоби забезпечувати вплив партнерів на санкції та зберігати єдність», – заявила прес-секретар Європейської комісії.

Нагадаємо, що введення нових санкцій викликало різку реакцію з боку Німеччини та Австрії. Як повідомляє «Німецька хвиля», дії американського Сенату одностайно розкритикували в німецькому уряді. Своє невдоволення рішенням американських колег висловила й канцлер Німеччини Анґела Меркель, і глава МЗС Німеччини Зіґмар Ґабріель.

Офіційний Берлін занепокоєний тим, що нові санкції зачеплять європейську економіку. Зокрема, найбільшого негативного впливу можуть зазнати європейські компанії, які займаються транспортуванням природного газу до Європи, оскільки санкції мають бути посилені й проти російських енергетичних компаній.

Нагадаємо, минулої середи, 14 червня, Сенат США майже одноголосно (97 голосами «за» й двома – «проти») затвердив документ, який може узаконити та розширити санкції проти Росії.

Документ, серед іншого, зобов’язав Білий дім, якщо він вирішить пом’якшити, призупинити чи скасувати чинні санкції проти Росії, узгоджувати це з Конгресом.

Президент США Дональд Трамп може накласти вето на цю поправку, однак у Сенаті переконані, що мають достатню кількість голосів, аби його подолати.

Нові санкції, за словами законодавців, є покаранням Росії за її причетність до кібератак на американські вибори, окупацію українського Криму і підтримку уряду Сирії в шестирічній громадянській війні.

Тимчасом Берлін побоюється, що запропоновані Сенатом США санкції, можуть обернутися на штрафи проти німецьких і європейських фірм, що беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини. А це доволі велике коло – постраждати від штрафів можуть: німецька нафтогазова група Wintershall, німецька торговельна енергетична компанія Uniper, Royal Dutch Shell, австрійська OMV і французька Engie.

Прес-секретар канцлера Німеччини Анґели Меркель Штеффен Зайберт назвав законопроект щодо санкцій, прийнятий Сенатом «ексцентричним ходом». «Дивним» він також вважає те, що санкції, які мали б покарати Росію за втручання в американські вибори, можуть також нашкодити європейським компаніям.

«Цього не можна допустити», – наголосив Штеффен Зайберт.

В інтерв’ю Reuters, міністр економіки й енергетики ФРН Бріґітт Зіпріс висловилася ще жорсткіше, заявивши, що коли Трамп підтримає нові санкції проти Росії, Берліну доведеться думати про контрзаходи.

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