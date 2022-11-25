ЄС, США та Японія посилають у Україну генератори та інше обладнання для відновлення світла і тепла

ЄС та США та Японія активізували зусилля, щоб надати екстрену допомогу Україні для відновлення та підтримки електроенергії та опалення.

Про те, що виконавчий орган ЄС готує передачу в Україну генераторів та трансформаторів з країн ЄС та з резервів Комісії, повідомила у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Розмовляючи з президентом України, вона висловила повну солідарність ЄС з Україною:

“Україна страждає від навмисних і варварських бомбардувань Путіним цивільної інфраструктури країни. Я рішуче засуджую ці напади. Росія повинна відповідати за те, що є військовими злочинами", – заявила керівниця виконавчого органу Європейського Союзу.

Європейська комісія готує для передачі Україні 200 середньогабаритних трансформаторів і великий автотрансформатор із Литви, один трансформатор середнього розміру із Латвії. Також ЄС надасть Україні 40 потужних генераторів із Румунського резерву rescEU, резерву в рамках ЄС на випадок надзвичайних ситуацій. За словами фон дер Ляєн, кожен із цих генераторів може забезпечити безперебійним живленням невелику та середню лікарню.

Крім того, Європейська комісія працює над створенням нового енергетичного центру rescEU у Польщі. Він допоможе скоординувати енергетичну допомогу Україні від Групи Семи (G7).

Вже незабаром до України прибудуть і 100 генераторів від Франції. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Кетрін Колонна, і нагадала: удари по цивільній інфраструктурі — це воєнні злочини.

Додаткові генератори для України надсилають і з Німеччини — сотні на додачу до 135 відправлених раніше.

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Японія цього тижня оголосила про виділення Україні двох з половиною мільйонів доларів на закупівлю генераторів та освітлювальних приладів, які працюють від енергії сонця.

Сполучені Штати також надають Україні широку підтримку. Станом на п'ятницю, агентство з міжнародного розвитку USAID доправило до України вже понад тисячу електрогенераторів, які допоможуть лікарням, школам, рятувальним службам, державним установам і надавачам послуг продовжувати свою діяльність під час війни — про це повідомляюють у Посольстві США в Києві.

Американська посолка у Києві Бріджит Брінк долучилася до передачі понад півсотні генераторів Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

“Ця допомога є лише частиною відповіді на жорстокі й постійні атаки Росії на критичну інфраструктуру, в той час, як ми продовжуємо підтримувати Україну”, – написала посолка в твіттері.

Згідно з інформацією українського уряду, через обстріли в середу, 23 листопада, 10 цивільних осіб загинуло, 50 людей зазнало поранень, вісім енергооб'єктів постраждало від обстрілів, всі чотири українські АЕС не постачали струм до енергомережі.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що сили ППО України збили 51 ракету з 70, а також 5 безпілотників.

Як раніше писав «Голос Америки», в заяві Білого дому, оприлюдненій напередодні, йдеться про те, що нові удари Росії по енергетичній інфраструктурі та цивільних об'єктах України є навмисною спробою "збільшити страждання та кількість смертей українських чоловіків, жінок та дітей".