ЄС «зі стурбованістю стежить за російською військовою активністю» біля України

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель долучив голос Брюсселя до заяв Заходу про стурбованість військовими пересуваннями та нарощуванням збройних сил Росії довкола України.

Боррель повідомив у неділю увечері в Twitter, що він розмовляв про це з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Представник заявив про «непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку ЄС».

Питання України буде темою найближчої наради міністрів закордонних справ 27 країн Євросоюзу.

Український міністр Дмитро Кулеба підтвердив, що його запросили брати участь у зустрічі європейських міністрів 19 квітня.

3 квітня Німеччина і Франція поширили спільну заяву про стурбованість зростанням кількості порушень перемир’я на сході України.

«Ми пильно спостерігаємо за ситуацією і особливо за пересуваннями російських військ», - сказано у тій заяві.

Росія підтверджує маневри своїх військових біля України, але стверджує, що це нікому не загрожує.

Тим часом російські засоби масової інформації активно поширюють повідомлення, що це українське військо, буцімто, готує наступ на території у межах міжнародно визнаних кордонів України, які де факто контрольовані Росією.

У понеділок 5 квітня представник російського Міністерства закордонних справ заявив, що Росія та США «контактують на найвищому рівні щодо ситуації в Україні».

Заступник голови російського зовнішньополітичного відомства Сергій Рябков заявив, що Москва запевняла Вашингтон про «безпідставність» стурбованістю російськими військовими маневруваннями довкола України.

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