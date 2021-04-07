Європейські фахівці вирішили додати ризик тромбів до можливих дуже рідкісних побічних наслідків вакцини AstraZeneca

Агентство, що відповідає за безпеку ліків у Європейському Союзі, а також відповідне державне відомство у Великій Британії заявили про визнання ознак можливого зв’язку між щепленнями від коронавірусу вакциною AstraZeneca та рідкісними випадками незвичайних проблем зі згортанням крові.

Ризик померти від коронавірусу набагато більший, ніж ризик померти від можливих побічних наслідків.

Але і європейське агентство в Амстердамі, і британське відомство одночасно наголосили 7 квітня, що користь від вакцини AstraZeneca переважає ризики, тому вони далі рекомендують її використовувати з певними зауваженнями.

Вакцину AstraZeneca масово використовують у Великій Британії, в Європейському Союзі та в інших країнах, зокрема в Україні, але у США Управління з продовольства і медикаментів ще не видало дозволу на цю вакцину.

Європейське агентство лікарських засобів у середу заявило, що рідкісні випадки тромбів у людей після щеплення тепер визнані, як можливий побічний наслідок вакцини AstraZeneca, і ця інформація буде внесена в опис препарату.

Агентство заявило, що людей, яким роблять щеплення, треба інформувати, щоб вони могли розпізнавати ранні симптоми можливих проблем і швидко звертатися до лікарів, якщо потрібно.

"Ризик померти від коронавірусу набагато більший, ніж ризик померти від можливих побічних наслідків», - сказала виконавчий директор агентства Емер Кук.

Про проблеми окремих випадків з тромбами у людей після щеплення вакциною AstraZeneca стало широко відомо у березні і низка країн призупиняли використання тієї вакцини.

Згодом після перших висновків Європейського агентства лікарських засобів про, що користь вакцини переважає можливі загрози, більшість країн відновили щеплення, але в деяких країнах, запровадили вікові обмеження, уникаючи використання вакцини AstraZeneca для молодших людей.

багато фахівців наголошують на тому, що чітко говорити про те, чи створює вакцина AstraZeneca проблеми зараз ще не можна

Британське відомство, яке регулює використання ліків, 7 квітня також заявило, що враховує рідкісні випадки тромбозу у людей після щеплення вакциною AstraZeneca.

У Британії вирішили не пропонувати вакцину для людей віком до 30 років.

Але британські медики також наголосили на тому, що тромбоз після щеплень надзвичайно рідкісний, а програму щеплень в країні назвали надзвичайно успішною.

У Великій Британії першу дозу вакцин ввели вже понад 31 мільйону людей, і більшість з них - понад 18 мільйонів отримали вакцину AstraZeneca.

Коментатори кажуть, що останні новини є ударом для так званої “Оксфордської” вакцини AstraZeneca, яка виробляється масово і є однією з найдешевших у світі.

Вакцина AstraZeneca також не вимагає надзвичайно низьких температур для зберігання й транспортування, тому вважається доступнішою для більшості країн світу.

Науковці досліджують кілька можливих пояснень випадків утворення тромбів у мозку: одна з теорій полягає у тому, що вакцина може у рідкісних випадках викликати незвичайну імунну реакцію, а інша у тому, що причину можуть викликати жіночі протизаплідні таблетки.

Але багато фахівців наголошують на тому, що чітко говорити про те, чи створює вакцина AstraZeneca проблеми зараз ще не можна.

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