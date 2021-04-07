Байден пояснив, чому пандемія у США лишається небезпечною попри рекордні темпи вакцинації

Президент США Джо Байден у вівторок пояснив, чому пандемія у США лишається небезпечною попри розгортання програми вакцинації. Байден зробив відповідні коментарі у Білому домі після відвідування пункту вакцинації у Вірджинської духовної семінарії у місті Александрія, що у штаті Вірджинія.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на сьоме квітня 2021 року, від початку пандемії хворобу було діагностовано у майже 31-го мільйона осіб. Понад 556 тисяч смертей пов'язують із коронавірусом.

"Я розумію, що люди можуть вбачати суперечність у тому, що програма вакцинації рятує десятки тисяч життів, але пандемія лишається небезпечною. Дозвольте мені пояснити це єдиним словом: час. Час. Навіть із рекордною швидкістю, з якою ми рухаємся, ми ще навіть не на півшляху до вакцинації понад 300 мільйонів американців. Для цього потрібен час. Пам'ятайте: для вакцини із двох доз минають тижні після першого щеплення до другого щеплення, після якого ви повністю захищені", - відзначив Байден.

Президент США також наголосив, що боротьба із коронавірусом лишається "гонитвою життя та смерті".

"Доки не буде вакциновано більше людей, необхідно, щоб кожен мив руки, дотримувався соціальної дистанції та носив маску, відповідаючи вимогам Центрів з контролю та профілактики захворювань", - наголосив Джо Байден.

У вівторок президент США оголосив, що з моменту його вступу на посаду в США розподілено 150 мільйонів вакцин. Байден посунув термін початку вакцинації усіх охочих майже на два тижні вперед до 19 квітня.

Байден також попередив, що стурбований поширенням нових штамів коронавірусу і зростанням числа заражень.

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