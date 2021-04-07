У Європі очікують нових висновків щодо можливого зв’язку між рідкісними випадками тромбозу та вакциною AstraZeneca

Від європейських служб, які відповідають ліцензування медичних препаратів, очікують нових висновків щодо можливих негативних побічних наслідків так званої “Оксфордської вакцини” від коронавірусу фармацевтичної компанії AstraZeneca.

Причинний зв’язок (випадків тромбозу і щеплень) не доведений, але подальші аналізи тривають.

Вакцину AstraZeneca масово використовують у Великій Британії, в Європейському Союзі та в інших країнах, зокрема в Україні, але у США федеральна адміністрація харчів та медикаментів ще не видавала дозволу на ту вакцину.

У Великій Британії цього тижня повідомили про призупинення програми пробного щеплення дітей тією вакциною на час, поки британське агентство медикаментів розслідує припущення про можливий зв’язок з рідкісними випадками тромбозу у дорослих.

Тим часом більшість урядів Європи та у світі продовжують використовувати вакцину AstraZeneca, дотримуючись рекомендацій фахових служб, які вважають її назагал безпечною і заявляють, що користь від щеплень тією вакциною переважає можливі ризики.

У Великій Британії першу дозу вакцин ввели вже понад 31 мільйону людей, і більшість з них - понад 18 мільйонів отримали вакцину AstraZeneca.

Британське агентство медикаментів повідомило про приблизно 30 випадків тромбозу - 7 з них смертельні.

Німецький інститут Пауля Ерліха повідомив про 31 випадок рідкісної форми тромбозу і дев’ять померлих з 2,7 мільйона вакцинованих в тій країні.

Незвичайні поодиноку випадки тромбозу були виявлені також у Норвегії та інших країнах Європи.

Європейське агентство лікарських засобів, яке відповідає за ліцензування препаратів у ЄС, наприкінці березня оголосило про початок роботи нової фахової групи для розгляду даних про рідкісні випадки проблем зі згортанням крові у людей, яким зробили щеплення.

«Причинний зв’язок (тих випадків) не доведений, але подальші аналізи тривають», - сказано у заяві агентства 31 березня.

Нового звіту очікують цього тижня на тлі заяви чільного представника агентства, про існування «чіткого зв’язку» між вакциною AstraZeneca і дуже рідкісними випадками утворення згустків крові - тромбів у мозку.

Марко Кавалері, керівник служби вакцин Європейського агентства лікарських засобів, сказав італійській газеті Il Messaggero, що на його думку «є чіткий зв’язок (випадків тромбозу) з вакциною», але також наголосив: «ми ще не знаємо, що спричиняє таку реакцію».

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