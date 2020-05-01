Європейські лідери зважують загрозу повторної хвилі Ковід-19 і ознаки економічної кризи

Загроза небувалої економічної кризи підштовхує європейські країни до поступового послаблення карантинних обмежень, хоча фахівці і політики застерігають про загрозу коронавірусу.

Німеччина змогла вистояти в умовах пандемії коронавірусу набагато краще за інші великі країни Європи, і цього тижня там вже дозволили роботу дрібних крамниць, а з наступного двері відчинять церкви, музеї та дитячі майданчики, і в найближчі дні очікують дати відкриття шкіл.

...Нам потрібно мати систему раннього попередження і бути готовими до дій.

Система охорони здоров’я в Німеччині виявилася ефективною у проведенні масових аналізів населення на коронавірус, і в поєднанні з суворим карантином та якісним лікуванням країна досягла одного з найнижчих рівнів смертності від Ковід-19.

Але канцлер Анґела Меркель нагадує німцям про збереження загрози нової хвилі епідемії коронавірусу і закликає до обачності.

“Якщо на графіку лінія рівня кількості нових заражень знову різко підніметься, нам потрібно мати систему раннього попередження і бути готовими до дій”, - сказала Меркель.

Німецькі виборці оцінили діяльність Анґели Меркель в умовах епідемії підвищенням схвалення її роботи до майже 40% - найвищого рівня за три роки.

Карантин і криза

Політичним лідерам Європи доведеться шукати баланс між стримуванням коронавірусу і підтримкою економіки, яка вже зазнала небувало різкого з часів Другої світової війни скорочення.

Європейський центральний банк заявив, що кризова ситуація в країнах єврозони триватиме до кінця цього року і ймовірно триватиме в 2021 році.

“Єврозона постала перед скороченням економіки, масштаби і швидкість якого є небувалими в мирний час”, - сказала президент ЄЦБ Крістін Лаґард, спрогнозувавши 12% падіння ВВП у поточному році.

За даними ЄС за перші три місяці цього року ВВП Франції вже скоротився на 5,8%; Іспанії на 5,2%; Італії на 4,7%.

В Європі лунають застереження, що використання фінансових важелів Європейського центрального банку і вже оголошених урядами кроків на підтримку економіки може виявитися замало.

Як і в часи фінансової кризи 2008-09 років Європа поділилася на табір багатших держав півночі, котрі порівняно краще дали раду епідемії, і табір бідніших та обтяження боргами держав півдня, які виявилися більше ураженими Ковід-19.

Південні країни на чолі з Францією вимагають більшої солідарності в ЄС і зокрема випуску так званих “корона облігацій” - спільних боргових зобов’язань, які мали б гарантувати усі країни союзу.

Але до цього часу північна Європа не наважується брати на себе гарантії сплати по облігаціях, які полегшили б запозичення для південних урядів, яким більше бракує коштів.

На британських островах

Відокремленість Великої Британії від європейського континенту десятками кілометрів води не вберегла британців від епідемії і вихід з ЄС не означає, що британська економіка ізольована від кризи європейських сусідів.

Ілюстрацією британської вразливості став сам прем’єр-міністр Борис Джонсон, який заразився коронавірусом і кілька тижнів не зміг виконувати обов’язки керівника уряду.

30 квітня він вперше за місяць провів прес-конференцію, на якій заявив, що карантин в країні треба ще зберігати, хоча обнадіяв співгромадян сповільненням епідемії. “Я сьогодні вперше можу підтвердити, що ми пройшли пік цією хвороби. Пік минув, ми на шляху зниження, і є багато підстав для надій на подальшу перспективу”, - сказав Джонсон.

Британія має другий у Європі за чисельністю показник смертності від Ковід-19 - 26 771 померлих.

Борис Джонсон, виправдовуючи політику свого уряду, доводить, що ситуація могла бути набагато гіршою.

Прем’єр-міністр наполягав, що катастрофічні прогнози про переповнені лікарні та півмільйона смертей наразі не здійснилися, завдяки “величезним колективним зусиллям”.

“Зараз життєвоважливо, щоб ми не втратили контроль і не опинилися перед другою, ще більшою горою”, - сказав Джонсон.

Борис Джонсон пообіцяв, що лише наступного тижня уряд подасть “набір варіантів” поступового виходу з карантину.

Він не наважився називати конкретні дати чи кроки.

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