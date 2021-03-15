Європейські країни наразі розійшлися щодо використання вакцини AstraZeneca

Більшість урядів у Європі вирішили і далі використовувати вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca, у той час як у неділю Нідерланди долучилися до Ірландії та Австрії, де минулого тижня призупинили щеплення тією вакциною на час розслідування випадків виявлення тромбів - згустків крові в окремих людей після ін'єкцій.

Контрольне агентство у Великій Британії, яке перше у Європі в грудні минулого року видало дозвіл на вакцину AstraZeneca, повторює, що рекомендує усім громадянам і зокрема мешканцям Північної Ірландії погоджуватися на щеплення тією вакциною, в той час як в Ірландській республіці використання тієї самої вакцини призупинене.

Також уряд Німеччини - найбільшої країни ЄС заявив, що далі використовує вакцину AstraZeneca, як це рекомендує Європейське агентство медикаментів, але пильно вивчає дані, які надходять щодо результатів вакцинації.

Європейське агентство лікарських засобів зараз проводить окреме вивчення випадків зі згустками крові у людей, але наполягає, що користь від вакцини AstraZeneca і далі переважає над можливими ризиками.

Компанія AstraZeneca у неділю заявила, що заново перевірила дані про 17 мільйонів людей, яким зробили ін'єкції її вакциною у Великій Британії та країнах ЄС, і не виявила ознак того, що дана вакцина спричиняє утворення тромбів.

Американська Адміністрація з контролю над медикаментами і продуктами харчування ще не видала дозволу на використання вакцини AstraZeneca у США, очікуючи результатів додаткових клінічних випробувань тієї вакцини у Сполучених Штатах.

Україна - одна з багатьох країн світу, де почали робити щеплення вакциною AstraZeneca індійського виробництва.

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає вакцину AstraZeneca достатньо безпечною і рекомендує її використання.

Дивіться також: "Крим: 7 років порушень". Наскільки потужна підтримка України в ООН? Відео



