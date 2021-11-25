Новий штам коронавірусу, який викликає "серйозне занепокоєння", пов'язують із ВІЛ/СНІД

Новий штам коронавірусу, виявлений у Південній Африці, викликає "серйозне занепокоєння" науковців і становить "серйозну загрозу", повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву мінохорони здоров'я Південно-Африканської Республіки.

Новий штам має назву B.1.1529 і, за словами дослідників, значно відрізняється від попередніх мутацій COVID-19, зокрема, штаму Дельта. Ймовірно, новий різновид вірусу утворився в організмі зараженої людини, що мала ослаблений імунітет, адже люди з імунодефіцитом можуть переносити вірус довше, ніж інші.

Науковці припускають, що вірус міг мутувати в організмі пацієнта, що має ВІЛ/СНІД, й ця людина не проходила імунозамісну терапію. Як відзначає Bloomberg, ПАР має один з найвищих рівнів захворюваності на ВІЛ/СНІД.

Al Jazeera повідомляє, що різновид B.1.1.529 має "дуже незвичні" мутації, що можуть допомагати вірусу уникати імунної відповіді організму, що робить його більш заразним.

Як пише The Hill, випадки нового штаму коронавірусу зафіксовані й у Ботсвані і Гонконгу, а загалом науковці у ПАР повідомляють про близько 100 виявлених випадків. Наскільки ефективними проти цього штаму будуть наявні вакцини - поки невідомо.

У ВООЗ заявили, що уже у п'ятницю присвоють штаму літеру із грецького алфавіту. Раніше організація ухвалила рішення найменувати нові різновиди вірусу таким чином, щоби не викликати негативної реакції: через це штами більше не називають відповідно до країни, в якій він був виявлений уперше.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, кількість смертей від коронавірусу у США у 2021 році перевищила минулорічний показник.

Хоча майже 70% населення Сполучених Штатів - повністю щеплені від коронавірусу, майже 60% - вважаються частково імунізованими, минулого тижня більше половини штатів відзначили зростання захворюваності, а офіційний прогноз CDC також передбачає збереження тренду зі зростання рівня зараження і смертності у США.

У Європі також спостерігають нову потужну хвилю заражень коронавірусом. Попри це, нові протиепідемічні обмеження викликали протести у низці європейських країн.

У матеріалі використано джерела: The Hill, Bloomberg, Al Jazeera.

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