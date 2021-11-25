Головний інфекціоніст США прокоментував можливу зміну визначення повної вакцинації

Провідний експерт уряду США з інфекційних хвороб Ентоні Фаучі заявив, що до офіційного визначення повної вакцинації може увійти отримання підсилювача вакцини проти COVID-19.

"Зараз, офіційно, повна вакцинація дорівнює двом щепленням mRNA вакцин та одному уколу J&J, але поза сумнівом це може змінитись", - заявив Фаучі. За словами експерта, зараз така можливість розглядається.

Раніше Фаучі заявив про збільшення госпіталізацій повністю щеплених осіб. Подібного не спостерігається серед тих, хто отримав щеплення-підсилювач вакцини.

При цьому Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США повідомляли, що за даними за вересень невакциновані особи у США мали у 14 разів вищий ризик померти від COVID-19 у порівнянні із повністю вакцинованими, та у 5,8 разів вищий ризик мати позитивний діагноз хвороби.

Як повідомляв "Голос Америки", Фаучі висловлював сподівання, що захист, який дають підсилювачі, буде тривати достатньо довго, щоб не було необхідності у подальших щепленнях-підсилювачах кожних півроку-рік.

"Якщо цього не відбудеться, і дані покажуть, що це необхідно робити частіше, тоді ми будемо це робити, але ми хочемо переконатись, що населення має оптимальний захист і для цього треба робити усе необхідне", - наводять слова Фаучі ABC News.

У статті використано матеріали The Hill, Reuters, NBC News, ABC News.

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