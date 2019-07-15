Європейці намагаються врятувати міжнародну ядерну угоду з Іраном

Міністри закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини у понеділок у Брюсселі узгоджують кроки для порятунку міжнародної угоди, яка мала гарантувати відмову Ірану від створення ядерної зброї.
Керівники трьох провідних європейських держав заявили, що напруженість між Іраном з одного боку, та США і західними союзниками з іншого, загрожує збройним конфліктом.
Близький схід вже зараз є одним з найнестабільніших регіонів світу і, якщо сторони там мали б ядерну зброю, це становило б загрозу існуванню людства.Джеремі Гант, британський міністр закордонних справ
Минулого місяця Сполучені Штати були готові завдати ударів по іранським цілям після того, як іранці збили американський безпілотний літак.
Президент Дональд Трамп сказав, що скасував бойову операцію в останні хвилини, щоб уникнути очевидних людських жертв.
Міжнародна угода з Тегераном опинилася під загрозою, коли минулого року Трамп офіційно скасував американську участь і запровадив жорсткі санкції щодо Ірану, зокрема на продаж іранської нафти.
Перед брюссельською зустріччю Британія, Франція та Німеччина наголосили, що і далі підтримують угоду та закликали Іран та Сполучені Штати “діяти відповідально і шукати способи припинити зростання напруженості й поновити діалог”.
Британський міністр закордонних справ Джеремі Гант заявив, що глибоко стурбований напруженістю в районі Перської затоки, де британський військовий корабель минулого тижня був змушений втрутитись для захисту британського нафтового танкера від іранських суден.
Тим часом у Гібралтарі перебуває затриманий раніше британцями іранський нафтовий танкер.
Британський міністр сказав, що той танкер може бути звільнений, якщо Лондон отримає гарантії, що нафта з нього не призначена для Сирії, яка перебуває під європейськими санкціями.
Іранська угода
2015 року п’ять країн - членів Ради безпеки ООН, а також Німеччина підписали з Іраном угоду, яка знімала з Тегерану міжнародні санкції в обмін на іранські гарантії, що там не створюватимуть ядерну зброю.
Тегеран обіцяв обмежити деякі процеси на своїх ядерних об'єктах і допускати міжнародних інспекторів.
Британська газета Mail on Sunday минулої неділі опублікувала чергову частину конфіденційних звітів британського посла у Вашингтоні Кіма Даррока, в яких дипломат висловив думку, що Трамп відмовився від іранської угоди насамперед тому, щоб дошкулити своєму попереднику, Обамі.
Кім Даррок минулого тижня був змушений подати у відставку після того, як Дональд Трамп висловив обурення негативними оцінками його президентства і заявив, що не буде вести справ з тим послом.
Британська поліція оголосила, що почала розслідування того, як конфіденційна державна переписка потрапила до газети.
Кілька провідних часописів, а також провідні політики у Лондоні засудили чільного представника поліції, який вимагав, щоб газети утриматися від подальших публікацій документів.
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