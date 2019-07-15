Європейці намагаються врятувати міжнародну ядерну угоду з Іраном

Міністри закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини у понеділок у Брюсселі узгоджують кроки для порятунку міжнародної угоди, яка мала гарантувати відмову Ірану від створення ядерної зброї.

Керівники трьох провідних європейських держав заявили, що напруженість між Іраном з одного боку, та США і західними союзниками з іншого, загрожує збройним конфліктом.

Близький схід вже зараз є одним з найнестабільніших регіонів світу і, якщо сторони там мали б ядерну зброю, це становило б загрозу існуванню людства.

Минулого місяця Сполучені Штати були готові завдати ударів по іранським цілям після того, як іранці збили американський безпілотний літак.

Президент Дональд Трамп сказав, що скасував бойову операцію в останні хвилини, щоб уникнути очевидних людських жертв.

Міжнародна угода з Тегераном опинилася під загрозою, коли минулого року Трамп офіційно скасував американську участь і запровадив жорсткі санкції щодо Ірану, зокрема на продаж іранської нафти.

Перед брюссельською зустріччю Британія, Франція та Німеччина наголосили, що і далі підтримують угоду та закликали Іран та Сполучені Штати “діяти відповідально і шукати способи припинити зростання напруженості й поновити діалог”.

Британський міністр закордонних справ Джеремі Гант заявив, що глибоко стурбований напруженістю в районі Перської затоки, де британський військовий корабель минулого тижня був змушений втрутитись для захисту британського нафтового танкера від іранських суден.

Тим часом у Гібралтарі перебуває затриманий раніше британцями іранський нафтовий танкер.

Британський міністр сказав, що той танкер може бути звільнений, якщо Лондон отримає гарантії, що нафта з нього не призначена для Сирії, яка перебуває під європейськими санкціями.

Іранська угода

2015 року п’ять країн - членів Ради безпеки ООН, а також Німеччина підписали з Іраном угоду, яка знімала з Тегерану міжнародні санкції в обмін на іранські гарантії, що там не створюватимуть ядерну зброю.

Тегеран обіцяв обмежити деякі процеси на своїх ядерних об'єктах і допускати міжнародних інспекторів.

Британська газета Mail on Sunday минулої неділі опублікувала чергову частину конфіденційних звітів британського посла у Вашингтоні Кіма Даррока, в яких дипломат висловив думку, що Трамп відмовився від іранської угоди насамперед тому, щоб дошкулити своєму попереднику, Обамі.

Кім Даррок минулого тижня був змушений подати у відставку після того, як Дональд Трамп висловив обурення негативними оцінками його президентства і заявив, що не буде вести справ з тим послом.

Британська поліція оголосила, що почала розслідування того, як конфіденційна державна переписка потрапила до газети.

Кілька провідних часописів, а також провідні політики у Лондоні засудили чільного представника поліції, який вимагав, щоб газети утриматися від подальших публікацій документів.

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