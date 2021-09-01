Європа хоче допомагати афганським біженцям на відстані

Країни Європейського Союзу, а також Велика Британія оголосили плани збільшення гуманітарної допомоги для афганців, сподіваючись уникнути різкого збільшення напливу біженців та мігрантів після того, як владу в Афганістані захопив ісламістський рух Талібан.

Виведення військ США та інших західних країн з Афганістану і закінчення 30 серпня евакуації з аеропорту Кабула означає, що зараз для втікачів з Афганістану залишається лише шлях через кордони до сусідніх країн, головно до Пакистану та Ірану, і потенційно далі в інші країни.

...Посилити підтримку третіх країн, особливо сусідніх і транзитних держав, які прийняли велику кількість мігрантів та біженців.

Американські військові кажуть, що упродовж двотижневої евакуації літаки США та інших країн міжнародної коаліції вивезли з Афганістану понад 123 000 цивільних іноземців та афганців.

Міжнародні допомогові організації всередині Афганістану нараховують принаймні 3,5 мільйона біженців.

Багато афганців знайшли притулок в сусідньому Пакистані, Ірані і менша кількість - в Таджикистані та Узбекистані.

Міністри внутрішніх справ ЄС за результатами наради 31 серпня проголосили, що «серйозність ситуації, яка розвивається, вимагає рішучої й узгодженої відповіді».

Видання Politico.eu стверджує, що та нарада була затьмарена критикою, зокрема з боку представника Люксембурга, який закинув колегам намагання відсунути потенційну проблему якомога далі від Європи замість того, щоб говорити про допомогу біженцям.

«Головне - підтримати людей, життя яких під загрозою… а не зміцнювати кордони й організовувати вислання», - цитує Politico.eu люксембурзького міністра закордонних справ Жана Ассельборна.

Велика Британія, яка не входить до ЄС, каже, що виділяє на гуманітарну та іншу допомогу для Афганістану £286 мільйонів.

Лондон також оголосив наміри прийняти з Афганістану 20 тисяч біженців - переважно афганців, які співпрацювали з британськими військовими та інших людей, які опинилися під загрозою внаслідок приходу до влади Талібану.

Для допомоги з поселенням тих афганців упродовж першого року британський уряд виділяє £200 мільйонів.

Тим часом провідні країни ЄС ще не оголосили конкретних цифр, і багато політиків у Європі остерігаються повторення кризи з мігрантами 2015 року, в основі якої була хвиля біженців внаслідок війни в Сирії.

«ЄС і країни - члени збільшать фінансову підтримку відповідних міжнародних організацій», - сказано у заяві міністрів, щоб «стабілізувати регіон і домогтися, що гуманітарна допомога доходить до уражених груп населення, зокрема до жінок та дітей в Афганістані та в сусідніх країнах».

Окремо у Євросоюзі наголошують на намірах «посилити підтримку третіх країн, особливо сусідніх і транзитних держав, які прийняли велику кількість мігрантів та біженців».

У тому документі не вказано цифри обсягів допомоги, але президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у серпні заявила, що видатки на гуманітарну допомогу афганцям з бюджету ЄС на 2021 рік збільшать з початково планованих €50 мільйонів євро до €200 мільйонів.

Представники Євросоюзу кажуть, що з додатковими коштами ЄС і окремих європейських країн суми на допомогу афганським біженцям може сягати від €600 мільйонів до €1 мільярда.

ЄС також зарезервував €1 мільярд для допомоги економічному розвитку Афганістану, але та фінансова допомога наразі заморожена допоки в Афганістані не сформується уряд, з яким європейці зможуть вести справи.

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