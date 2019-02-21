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Комітет Європарламенту закликає зупинити переговори про приєднання Туреччини до ЄС

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Комітет Європейського парламенту із закордонних справ закликав виконавчі органи Європейського Союзу офіційно припиненити переговорний процес про вступ Туреччини в ЄС.

Комітет проголосував у середу, схваливши звіт, який звинувачує владу Туреччини у порушенні прав людини та громадянських свобод, у впливі влади на судові органи, а також вказує на триваючі територіальні суперечки з Кіпром та з іншими країнами.

Я очікую, що через два тижні велика більшість депутатів ЄП проголосують за припинення переговорів про приєднання Туреччини.
Каті Пірі

Турецьке міністерство закордонних справ назвало висновки комітету неприйнятними, вимагаючи виправлень.

Раніше окремі європейські політики і зокрема канцлер Німеччини Анґела Меркель висловлювалися за відмову від процесу приготування Туреччини до членства у Євросоюзі, що був офіційно започаткований 2004 року.

У ЄС регулярно лунають гучні голоси опонентів самої ідеї членства Туреччини - великої мусульманської країни (населення понад 81 млн.), більша частина території якої географічно лежить в Азії.

Депутат європарламенту від Нідерландів Каті Пірі, яка очолювала роботу над звітом щодо Туреччини, очікує через два тижні у Європарламенті “голосування великої більшості депутатів за пропозицію припинення переговорів про вступ Туреччини”.
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При цьому Каті Пірі каже, що підтримує в принципі вступ Туреччини до ЄС у майбутньому.

“Так! Туреччина - європейська країна. Але коли до того дійде справа, то буде іншою Туреччина (та іншим буде ЄС)”, - відповіла депутат під час спілкування у Twitter у середу.

Агентство Reuters цитує іншу жінку - депутата Європарламенту з Нідерландів, Марієте Шааке, яка заявила, що в Туреччині “порушення прав людини та арешти журналістів майже щоденні, в той час як відбувається подальше руйнування демократії та принципу верховенства закону в країні”.

“Поєднання цих чинників зі змінами в конституції зробили приєднання Туреччини до Європейського Союзу на цьому етапі неможливим. Сьогоднішній сигнал від парламенту чіткий. Ми показуємо наслідки для авторитарної влади Ердогана”, - наголосила Шааке в заяві.

Сам президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вказував на невдоволення його країни затягуванням процесу євроінтеграції і в жовтні казав про можливість проведення референдуму з питанням, чи зберігати політичний курс країни на членство в ЄС.

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