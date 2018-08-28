США занепокоєні рішенням Туреччини придбати російські S-400

Міністр оборони США Джим Маттіс заявив у вівторок, що США занепокоєні через рішення Туреччини придбати російські системи протиракетної оборони, які не можуть бути інтегровані до НАТО, повідомляє Reuters.

США попереджали Туреччину, що проти неї можуть бути введені санкції і може бути зірвано плани Анкари придбати американські винищувачі Lockheed Martin, якщо вона не відмовиться від купівлі російської системи.

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"Очевидно, рішення Туреччини запровадити російську протиракетну і протиповітряну систему до країни НАТО – і ми не можемо інтегрувати цю систему до НАТО. Так, це нас непокоїть і ми це не рекомендуємо", - заявив Маттіс.

Сьогодні ж президент Трамп підписав закон в оборонній сфері, який передбачає затримку надання Туреччині ста винищувачів F-35, повідомляє Foreign Policy.

Рішення про затримку з наданням F-35 буде ударом для Анкари, де вже критикують рішення Трампа збільшити митні тарифи на сталь та алюміній.

Туреччина планувала отримати винищувачі протягом наступних десяти років, що зробило б країну третім за величиною оператором F-35 у світі.

Однак, наголошує видання, це може ускладнити ситуацію для США. Декілька важливих компонентів літака виробляють турецькі компанії, і, за оцінками Міністерства оборони США, знадобиться два роки, щоб знайти нових постачальників і щоб вони пройшли попередню кваліфікацію.

Ердоган розкритикував дії Трампа і заявив, що вони зрештою вдарять по США.

"На жаль, зараз его обох лідерів залучено і це ускладнює роботу над деталями ситуації", - заявив Лорен Томпсон з Lexington Institute – аналітичного центру, який отримує фінансування від Lockheed Martin та інших компаній-підрядників, що працюють в сфері оборони.

У відповідності до підписаного законодавства, передача F-35 Туреччині не відбудеться доки Пентагон не подасть оцінку впливу угоди на військові операції США з повітряної бази Інджирлік. Законодавці також хочуть, щоб Пентагон провів оцінку запланованої купівлі систем S-400 Анкарою.

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