Меркель - за скасування переговорів про вступ Туреччини в ЄС

Канцлер Німеччини Анґела Мекель заявила, що “ніколи” не схвалювала приєднання Туреччини до Євросоюзу і зараз підтримує припинення переговорів з Анкарою про вступ.

Я ніколи не була за приєднання Туреччини до ЄС, і я уважно розглядатиму нашу можливу реакцію. Я підтримую негайне скорочення допомоги на розвиток перед приєднанням. Але, чи це ми закриємо двері, чи Туреччина… побачимо. Насамперед, я хочу допомогти 12 чи 14 особам, які перебувають в ув’язненні.

Заява Меркель пролунала на телевізійних дебатах у неділю за три тижні до виборів у Німеччині на тлі ускладнення відносин між Берліном та Анкарою упродовж понад року після невдалого перевороту в Туреччині.

Меркель підкреслила, що домагатиметься у цьому питанні спільної позиції з іншими європейськими лідерами.

Опитування, проведене німецькими суспільними телерадіомовниками одразу після дебатів, виявило, що більше глядачів (49%) позитивно оцінили саме Меркель, заявивши , що вона виглядала більш компетентною, ніж її опонент Мартін Шульц - представник лівоцентристських соціал-демократів.

Шульц першим беззастережно заявив, що переговори ЄС з Туреччиною треба припинити, а Меркель з ним погодилася, хоча і припустила, що така ініціатива може надійти і з турецького боку.

“Я ніколи не була за приєднання Туреччини до ЄС і я уважно розглядатиму нашу можливу реакцію. Я підтримую негайне скорочення допомоги на розвиток перед приєднанням. Але, чи це ми закриємо двері, чи Туреччина… побачимо. Насамперед я хочу допомогти 12 чи 14 особам, які перебувають в ув’язненні”, - сказала Анґела Меркель.

Раніше Берлін оголосив вимогу звільнити з турецьких в’язниць німецьких громадян, заарештованих через політичні звинувачення.

Меркель наполягала на правильності її рішень прийняти 2015 року майже мільйон біженців та мігрантів, багато з них із Сирії.

Вона проте зауважила, що такого кроків більше не повторить.

Мартін Шульц також критикував президента США Дональда Трампа, назвавши його “непередбауваним”, і висловлював сумніви щодо його здатності вгамувати кризову ситуацію довкола ядерних випробувань Північної Кореї.

Канцлер заявила, що “робитиме усе можливе”, щоб підтримати США на шляху дипломатичного врегулювання з Пхеньяном.

Парламентські вибори у Німеччині заплановані не 24 вересня.

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