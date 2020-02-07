Європейські крайні праві зараз не хочуть виходу з ЄС услід за Британією

Крайні праві і популістські партії та політики у країнах Європейського Союзу і далі критикують організацію, але переважно не хочуть виходити з ЄС, як це зробила Велика Британія.

Лідер крайніх правих у Франції Марін Ле Пен залишається євроскептиком і гостро критикує Брюссель, але каже, що не підтримує ідею “Фрекзиту” - французького виходу з Євросоюзу.

Вона разом з іншими політиками на зразок угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана чи лідера крайніх правих в Італії Маттео Сальвіні закликають до меншої інтеграції Європи і збільшення ролі національних держав та урядів.

В інтерв’ю каналу Євроньюз Марін Ле Пен навіть припустила, що Велика Британія можливо знову приєднається ЄС, якщо, за словами Ле Пен, “ми побудуємо щось, де кожна країна зберігає власну свободу”.

“Тепер є два шляхи: або ЄС зрозуміє, що є велика проблеми і зупиниться перед провалом, прислухаючись до людей, створюючи європейський союз націй, який ми б хотіли побудувати, або ЄС далі не визнає реалій, і тоді з нього вийдуть інші країни. Це точно”, - сказала Марін Ле Пен.

Але, попри те, що на минулих виборах депутатів Європейського парламенту травні 2019 року партія “Національне зібрання” на чолі з Ле Пен у Франції здобула перше місце, і значних успіхів домоглися їхні ідейні союзники в Італії та Німеччині, більшість законодавців Євросоюзу були обрані від партій, які виступають за зміцнення ЄС.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у січні назвав британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона “одним з найсміливіших політиків Європи” за те, що той домігся втілення Брекзиту.

Орбан, запеклий противник імміграції, часто перебуває у протистоянні з установами ЄС у Брюсселі, звідки лунає критика стандартів демократії в Угорщині, але він ніколи не казав, що його країна має вийти з організації, від якої Будапешт отримує значні кошти на розвиток.

Партія Віктора Орбана “Фідес” і, наприклад, польська урядова партія “Право і справедливість”, відмовляючись приймати біженців, закликають зберігати “християнську Європу”.

Тим часом крайні праві євроскептики у західній частині ЄС уникають наголошування на відверто релігійних принципах своїх ідеологій.

Лідер італійської антиіммігрантської партії “Ліга” Маттео Сальвіні після оприлюднення результатів британського референдуму про вихід з ЄС заявив: “Дякуємо Великій Британії. Тепер наша черга”.

Але коли Сальвіні згодом певний час був міністром внутрішніх справ, то проголосив, що не хоче виходу Італії з ЄС і навіть відкинув ідею відмови від спільної європейської валюти - євро.

Сальвіні долучився до багатьох крайніх правих євроскептиків, які зараз заявляють, що вони хочуть не розвалити, а змінити Європейський Союз з середини.

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