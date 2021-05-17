Конкурс Євробачення 2021 почався у Нідерландах після пропущеного через COVID 2020 року

Початок телевізійного пісенного конкурсу Євробачення став однією з ознак поступового повернення до звичного життя у Європі після понад року карантинних обмежень, які ще зберігаються у більшості країн.

Конкурс був скасований у зв’язку з пандемією 2020 року, але тепер Нідерланди проводять тиждень концертів півфіналу, які закінчаться яскравим фіналом 22 травня у Роттердамі.

За правилами цьогорічного конкурсу концертну залу дозволять заповнювати не більше ніж на 20%.

Це означає, що туди впускатимуть до 3500 глядачів, які повинні підтвердити негативні результати тестів на коронавірус не більше ніж за 24 годин до події.

Виконавці та інші учасники зобов'язані утримуватися від контактів за межами своїх груп і проходити тестування на коронавірус кожних 48 годин.

Представники Польщі та Ісландії були вимушені ізолюватися після виявлення у їхніх групах заражених коронавірусом.

Усі учасники приготували відеозаписи своїх виступів на випадок, якщо вони не зможуть брати участь у фінальному концерті.

Представники 39 країн у Роттердамі змагаються за звання переможців, а також за право для своєї країни бути господарем конкурсу наступного року.

Українські виконавці беруть участь у Євробаченні з 2003 року і перемагали двічі.

Європа відкривається

У багатьох країнах Європи весна 2021 року співпала з активнішими темпами вакцинації від коронавірусу, і щеплення разом з карантинними обмеженнями привели до скорочення рівнів зараження у більшості регіонів.

Велика Британія

17 травня у Британії почалася чергова стадія послаблення обмежень, більшість яких уряд планує повністю скасувати 21 червня.

Станом на 15 травня 36 мільйонів британців (69,4% населення) отримали одну дозу вакцини від коронавірусу, а 20 мільйонів (38,2%) - дві дози.

З понеділка в Англії відкриваються музеї, театри та інші заклади розваг, а також ресторани, бари і кав'ярні, які досі могли обслуговувати клієнтів лише надворі.

«Наступний крок нам треба робити дуже обережно», - застеріг прем’єр-міністр Борис Джонсон на тлі стурбованості уряду поширенням так званого «індійського» штаму коронавірусу.

Франція

19 травня у Франції планують дозволити обслуговування надворі для ресторанів, барів і кав’ярень.

Також відновлять роботу музеї, театри і спортивні арени, але з обмеженнями щодо кількості відвідувачів та з іншими вимогами.

Німеччина

Окремі федеральні землі відповідають за свої обмеження, але центральний уряд у Берліні отримав повноваження запроваджувати карантин у місцевостях з високим рівнем заражень.

Берлін планує дозволити ресторанам працювати надворі з 21 травня, якщо рівень заражень залишатиметься низьким.

Греція

Грецький уряд оголосив, що з 15 травня дозволяє в'їзд туристам, які можуть показати підтвердження про вакцинацію, або негативні результати тесту на коронавірус.

Іспанія

Уряд Іспанії сподівається дозволити в'їзд туристів з червня з допомогою КОВІДних посвідчень.

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