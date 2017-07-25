Теза Білого дому про співставність історій Трамп-Росія та Клінтон-Україна є поверхневою - The Washington Post

Аналітична рубрика "Перевірка фактів" впливового видання The Washington Post представила аналіз тез, озвучених самим президентом США, представниками його команди та речницею Білого дому про те, що інформація про контакти між посольством України у США та представниками табору демократів у ході виборів 2016-го року дозволяє говорити про те, що уряд України "змовився" з демократами і намагався зашкодити обранню Дональда Трампа.

"У відповідь на запитання про контакти виборчого штабу Трампа з Росією, Білий дім заявляє, що насправді координація дій між кандидатом у президенти та іноземним урядом мала місце у випадку контактів кампанії Клінтон та України", - так The Washington Post резюмує суть останніх заяв, які пролунали від самого Трампа, його представників та речниці Білого дому.

Розвідка США знайшла докази того, що Путін особисто ініціював масштабну кампанію, покликану протизаконно отримати інформацію шляхом зламу комп'ютерних мереж та поширити її з метою вплинути на вибори у США та підірвати демократичну систему

Видання переконане - попри те, що у загальних рисах ситуації справді є подібними, між ними існують ключові відмінності, і саме через це їх порівняння з боку Білого дому є поверхневим.



"У широкому сенсі, історії здаються подібними: Росія хотіла допомогти Трампу, і щонайменше деякі українські посадовці мали бажання допомогти із дослідженням, яке могло би сприяти Клінтон. (Уряд України наполягає, що займав нейтральну позицію у ході виборів.) Але якщо зануритись у деталі, порівняння не витримує критики. Звісно, одна фундаментальна відмінність у тому, що Україна вважається союзником США, а Росія вважається їх супротивником", - йдеться у статті.

Водночас у The Washington Post наголошують, що на даний момент громадськість не має усіх фактів, як щодо ролі штабу Трампа у втручанні Росії у вибори у США так і щодо зв'язків уряду України із Національним комітетом Демократичної партії.

Більше про передісторію подій читайте у статтях: "Україна опиняється в епіцентрі політичного скандалу у США" та "Чи розслідує Мін'юст США втручання України у вибори на боці Клінтон? - голова Юридичного комітету Сенату вимагає відповіді"



Ключові відмінності між характером буцімто контактів кампанії Трампа з Росією та кампанії Клінтон з Україною, видання підсумувало наступним чином: Доказів того, що подібна кампанія здійснювалась Україною немає

"Головна відмінність у тому, що у випадку Росії, розвідка США знайшла докази того, що Путін особисто ініціював масштабну кампанію, покликану протизаконно отримати інформацію шляхом зламу комп'ютерних мереж та поширити її з метою вплинути на вибори у США та підірвати демократичну систему. Доказів того, що подібна кампанія здійснювалась Україною немає".