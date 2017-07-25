Теза Білого дому про співставність історій Трамп-Росія та Клінтон-Україна є поверхневою - The Washington Post

"У відповідь на запитання про контакти виборчого штабу Трампа з Росією, Білий дім заявляє, що насправді координація дій між кандидатом у президенти та іноземним урядом мала місце у випадку контактів кампанії Клінтон та України", - так The Washington Post резюмує суть останніх заяв, які пролунали від самого Трампа, його представників та речниці Білого дому.
Розвідка США знайшла докази того, що Путін особисто ініціював масштабну кампанію, покликану протизаконно отримати інформацію шляхом зламу комп'ютерних мереж та поширити її з метою вплинути на вибори у США та підірвати демократичну систему
Більше про передісторію подій читайте у статтях: "Україна опиняється в епіцентрі політичного скандалу у США" та "Чи розслідує Мін'юст США втручання України у вибори на боці Клінтон? - голова Юридичного комітету Сенату вимагає відповіді"
Ключові відмінності між характером буцімто контактів кампанії Трампа з Росією та кампанії Клінтон з Україною, видання підсумувало наступним чином:
Доказів того, що подібна кампанія здійснювалась Україною немає
"Відрізняється і спосіб, яким було отримано інформацію, яка шкодила кандидатам. Розвідка США встановила, що були накази російським хакерам, які втрутились у системи політичних організацій США. На противагу цьому, Александра Чалупа (більше про особу читайте у зазначених вище статтях - прим. ГА) досліджувала Манафорта з власної ініціативи та не отримувала наказів від Національного комітету Демократичної партії. Дані про отримання Манафортом платні від "Партії регіонів" не були отримані протизаконно, були оприлюднені публічно в межах антикорупційного розслідування уряду України".
"Юрист президента США каже, що кампанія Клінтон та українці ділились інформацією, але це твердження не підкріплене... Немає свідчень, що кампанія Клінтон мала контакти з урядом України. Між тим інсують документальні свідчення, що син Трампа, його зять та колишній очільник його кампанії зустрічались із російським юристом з метою отримати компромат, який як їм повідомили, походив від уряду Росії", - йдеться у статті.
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