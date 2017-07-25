Палата представників Конгресу ухвалила санкції щодо Росії, обмежила здатність президента США їх знімати

Палата представників Конгресу США проголосувала 419-ма голосами проти 3-х за законодавство, яке обмежило здатність президента США знімати санкції накладені на Росію без згоди Конгресу. Підтриманий законодавцями законопроект також запроваджує нові санкції проти Росії у відповідь на її втручання у вибори президента США у 2016-му році. Ним також запроваджуються санкції проти Ірану та Північної Кореї у відповідь на збройні програми цих країн.

Попереду у законопроекту розгляд у Сенаті, де попередній варіант цього законопроекту також підтримала переважна більшість, а після - підпис президента. Нинішній рівень підтримки законопроекту у Палаті представників та Сенаті позбавляє президента США можливості накласти на нього вето.

Відповідно до законопроекту, чинні санкції проти Росії за її агресію щодо України та втручання у вибори у 2016-му році набудуть характеру закону.

Видання The Wall Street Journal відзначає, що теоретично законопроект може потрапити на підпис президента США за кілька тижнів через те, що деякі законодавці заявили, що законопроект потребує деяких коректив перш ніж потрапить до Білого дому.

"Якщо у Сенаті наполягатимуть на значних змінах, законодавство може повернутись до Палати представників на повторне голосування. Палата представників у п'ятницю виходить на канікули, а Сенат, який зараз занурений у законопроекти, що стосуються системи медичного страхування США, навряд візьметься за розгляд санкцій цього тижня", - відзначає видання.

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