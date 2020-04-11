У Європі починають послаблювати карантин. Україна також планує

У Європі частина країн оголосила про послаблення карантинних заходів, частково відновлюється робота громадського транспорту, соціальне життя, починають відкриватись кордони. За даними видання Reuters, деякі уряди послаблюють обмежувальні заходи, які було запроваджено у березні через спалах коронавірусу.

Німеччина

Канцлерка Ангела Меркель заявила, що уряд країни 14 квітня розгляне послаблення правил щодо соціальної дистанції після того як Національна академія наук презентує свої рекомендації.

Україна у травні планує створити півтисячі робочих місць та зняти обмеження на рух громадського транспорту



Якщо “позитивний тренд” щодо інфекції продовжиться, це дозволить обговорити поступове повернення до нормального життя після великодніх вихідних, - про це заявив міністр з охорони здоров'я Німеччини Дженс Спан в інтерв'ю газеті Handelsblatt.

Австрія

Австрія планує дозволити відкритись із вівторка, 14 квітня, невеличким магазинам до 400 кв.м., а також магазинам на кшталт “все для дому”, “все для городу і садівництва”. Роботу шопінг-молів, перукарень та великих магазинів планують відновити з 1 травня. В уряді заявляють, що цей план може змінитись, якщо кількість випадків захворювань на COVID-19 почне зростати.

За попереднім планом, ресторани та готелі Австрії планують відкрити всередині травня.

Данія

Данія - одна з перших європейських країн, що запровадила обмежувальні заходи в країні. З 15 квітня в країні відкриваються дитячі садочки та школи для дітей від першого та п'ятого класів.

Чехія

Уряд Чехії дозволив після Великодня послабити обмеження на подорожі для людей, які мають для цього “розумні підстави”, планується також відновлення роботи деяких магазинів. З 7-го квітня в країні вже відновили роботу магазини з продажу велосипедів і будівельних матеріалів.

Україна

З травня український уряд планує поступово скасовувати карантинні обмеження, заявив 10 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

“Ми готуємося, ми маємо створити робочі місця, дати малому і середньому бізнесу можливість профінансувати свій бізнес”, - сказав глава українського уряду. За його словами, у травні Україна планує створити півтисячі робочих місць та зняти обмеження на рух громадського транспорту.

Прем'єр Шмигаль також повідомив, що ВООЗ звернулась до уряду України з проханням не послаблювати поки карантинні заходи.

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