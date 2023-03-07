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Надання F-16 для України зараз "не є предметом обговорення" - Білий дім
Вашингтон не змінював свого рішення не надавати Україні винищувачі F-16 – про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу 6 березня.
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"Президент вже говорив про F-16, як ви знаєте, і нічого не змінилося. Як сказав президент, це зараз не є предметом обговорення. Тож це не змінилося", – заявила вона, прокоментувавши повідомлення, за якими Сполучені Штати можуть навчати українських пілотів, пише Радіо Свобода.
Днями речник Повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував для Голосу Америки новину щодо тренувань на симуляторах українських пілотів в американському штаті Аризона. За його словами, двоє досвідчених пілотів ЗСУ проходять ознайомлення у США із американськими фахівцями, щоб дослідити рівень знань та умінь українських авіаторів, "які можуть бути потенційно залучені до майбутнього навчання" у США.
Ігнат розповів, що під час візиту українських пілотів до США оцінять, "скільки потрібно часу для їхнього навчання, оцінюється рівень знань". "І всі ці моменти враховуються, і будуть в подальшому зроблені кроки для того, щоб зрозуміти алгоритм дій: як ми діятимемо далі, де ми будемо навчати [пілотів ЗСУ], якщо буде прийнято рішення про [надання Україні] того чи іншого типу літака".
Посадовець додав: "Зараз ще тривають консультації, українська сторона тісно співпрацює на різних фронтах: і на дипломатичному, і на військовому і так далі - з нашими партнерами. [Якщо] буде прийнято рішення про той інший тип літака - тоді вже будемо знати, яку кількість пілотів і куди відправляти на це навчання. Поки що американська сторона вивчає можливості наших пілотів, скільки їм знадобиться часу для перенавчання на сучасні винищувачі".
Цими вихідними Голос Америки повідомив, що двоє українських пілотів перебувають в Аризоні для тренувань на авіасимуляторах й удосконалення навичок.
Представник Міноборони США заявив, що нової інформації про можливість передачі Україні американських винищувачів F-16 немає, і підкреслив, що "йдеться про їхнє навчання на їхніх власних літаках, а не про F-16". При цьому американські видання зазначають, що ці тренування українців на симуляторах допоможуть Пентагону оцінити, "скільки часу може знадобитися, щоб навчити їх керувати винищувачами F-16".
Раніше президент США Джо Байден заявив, що Україні поки не потрібні американські винищувані: "Зараз, за оцінками наших військових, немає основи для аргументів для того, щоб надати F-16".
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Чеський виробник надувних макетів HIMARS і танків Abrams має співвласників з Росії
Виробник надувних танків, який раніше спеціалізувався на “повітряних” рекламних виробах, чеська компанія Inflatech повідомила про зростання попиту на гумово-шовкові репліки військової техніки, зокрема, прототипів танків та американських установок HIMARS. Відповідну заяву співвласника компанії опублікували чеські видання та низка міжнародних медіа.
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Видання Seznam Zprávy цитує слова співвласника компанії Войтєха Фрессера про те, що попит на надувні моделі військової техніки значно зріс після вторгнення російських військ в Україну. Компанія вже випустила близько 30 різних моделей, які поставляє в кілька країн світу.
За словами співвласника, роль таких реплік полягає в тому, щоб бути "дешевою надувною приманкою, розміщеною на передовій, аби ввести в оману ворога". До основних моделей компанія додала і ракетні системи HIMARS.
Inflatech не підтверджує, чи є серед їхніх покупців Україна. Але Фрессер зазначив, що він сподівається, їхні прототипи військової техніки "знайдуть свій шлях туди", - цитує бізнесмена видання Reuters.
РОСІЙСЬКИЙ СЛІД
Утім, як зʼясували журналісти Голосу Америки, майже 50% Inflatech перебуває у власності осіб з офіційним місцем проживання у столиці Росії.
За даними адвоката із Праги Богдана Зубача, публічний реєстр комерційних корпорацій Чехії (Комерційний реєстр Чеської республіки) свідчить, що окрім Ріхарда і Войтеха Фрессерів, частками статутного капіталу компанії Inflatech також володіють Віктор Таланов і Андрій Парфьонов, які живуть у Москві.
Як зауважив адвокат Богдан Зубач, згідно з реєстром, ця компанія була зареєстрована у Чехії 29 травня 2014 року, через місяць після вторгнення російських військ на схід України.
Водночас за словами чеського співвласника компанії Inflatech Войтєха Фрессера, їхня компанія не постачає надувні макети військової техніки Росії. За інформацією видання Seznam Zprávy, макети танків та іншої техніки "хоч і є моделями, але класифікуються як військова техніка".
Представники ЗСУ повідомляють, що російські війська як на окупованих територіях, так і в Білорусі, також користуються макетами військової техніки, надувними та дерев'яними. Втім не уточнювали, які саме компанії постачають їх російському війську.
Начальник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін у ефірі телемарафону "Єдині новини" заявляв, що росіяни встановлюють надувні ґумові танки на своїх позиціях в Україні, щоб ЗСУ завдавали ударів по хибних цілях.
А речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на пресконференції в Укрінформі повідомляв, що "з метою проведення заходів оперативного маскування і демонстрації своєї присутності підрозділи Збройних сил Білорусі розміщують у прикордонних з Україною регіонах дерев'яні муляжі танків".
БУМ НА РИНКУ НАДУВНИХ МАКЕТІВ
За інформацією інформагенції АР, війна Росії проти України спровокувала "бум для збройової промисловості, як для справжньої зброї, так і для її копій".
За даними Reuters, надувні "приманки" можуть бути розміщені на передовій, щоб ввести в оману ворога та викликати на себе ворожий вогонь. Вони виготовлені із синтетичного шовку. Окрім того, що вводять противника в оману візуально, вони мають тепловий слід і з'являються на радарах, щоб обдурити ворожу розвідку. Один макет надувного танка можуть перенести від двох до чотирьох солдатів (вага одного "фейкового" HIMARS без теплогенератора та компресорного обладнання - 43 кг), надути їх можна за 10 хвилин. Ціна таких прототипів - від 10 000 до 100 000 доларів.
Войтєх Фрессер запевняє, що надувні військові вироби забезпечують економічну перевагу, оскільки ворог може потенційно витратити на знищення репліки учетверо або навіть у 20 разів більше, ніж коштує сама "обманка".
Протягом останнього року після вторгнення Росії в Україну компанія Inflatech пережила бум свого бізнесу, збільшивши виробництво до десятків приманок на місяць, - повідомив Фрессер.
"Як компанія, ми швидко розвиваємося. За останній рік ми виросли більш ніж на 20%, тому я можу підтвердити, що зростання є, – сказав Фрессер журналістам, - потужності використовуються майже на 100% для виробництва і постачання військової техніки". За його словами, наразі на підприємстві працює 20 осіб, і компанія хоче розширити склад працівників ще на 20 людей.
Китайський очільник МЗС каже, що Китай хоче миру Україні, але замовчує російське вторгнення
Новий міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан скористався першим на посаді офіційним виступом, щоб виправдати тісні відносини Пекіна з Москвою попри російську війну в Україні, а також застерігав про загрозу «конфлікту» зі США.
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Цінь Ґан говорив про війну в Україні, дотримуючись формулювань, які вже понад рік лунають з Пекіна, замовчуючи, що йдеться про російське вторгнення на українську територію.
Міністр не критикував Росію за агресію, а натомість докоряв іншим країнам, які допомагають українцям оборонятися, і натякав на «невидиму руку» в кризі.
На пресконференції він повторив загальні заклики до миру і стверджував, що Китай дотримується нейтральності і не постачає зброю ні Росії, ні Україні.
Але при цьому міністр вважав за потрібне риторично запитати: «Чому США вимагають, щоб Китай не постачав зброю Росії, продаючи зброю Тайваню?»
За словами китайського урядовця Пекін вважає свої відносини з Москвою важливими для, як було сказано, «багатополяризації світу», «демократизації міжнародних відносин», та для «глобального стратегічного балансу і стабільності».
Пекін стримано відреагував нещодавно на слова українського президента Зеленського про готовність до переговорів з Китаєм.
56-річний Цінь Ґан, один з наймолодших очільників міністерства закордонних справ у Пекіні, донедавна був послом Китаю у США, і його називають одним з вірних помічників китайського керівника Сі Цзіньпіна.
Скарги на США
Відносини між США і Китаєм останнім часом напружені зокрема через Тайвань, суперечки щодо торгівлі та через війну в Україні, а нещодавно загострилися після того, як США збили біля свого узбережжя повітряну кулю, назвавши її китайським шпигунством.
Цінь Ґан заявив, що у Вашингтоні буцімто мають «спотворені погляди» на Пекін і звинуватив США у намаганнях утискати й обмежувати Китай.
Він застеріг: «Якщо США не натиснуть на гальма, а продовжуватимуть швидко рухатися хибним шляхом, то жодні бар'єри не зможуть запобігти аварії і точно буде конфлікт, і протистояння».
Агентство Reuters зауважує, що під час пресконференції Цінь Ґан наполягав на ефективності того, що він назвав «вовчою войовничою дипломатією» - застосування жорсткої риторики і методів, до яких китайські дипломати вдаються з 2020 року.
«Коли шакали і вовки закривають нам шлях і голодні вовки нападають на нас, тоді китайські дипломати повинні танцювати з вовками і захищати наш дім і країну», - сказав міністр.
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