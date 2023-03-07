Надання F-16 для України зараз "не є предметом обговорення" - Білий дім

Вашингтон не змінював свого рішення не надавати Україні винищувачі F-16 – про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу 6 березня.

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"Президент вже говорив про F-16, як ви знаєте, і нічого не змінилося. Як сказав президент, це зараз не є предметом обговорення. Тож це не змінилося", – заявила вона, прокоментувавши повідомлення, за якими Сполучені Штати можуть навчати українських пілотів, пише Радіо Свобода.

Днями речник Повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував для Голосу Америки новину щодо тренувань на симуляторах українських пілотів в американському штаті Аризона. За його словами, двоє досвідчених пілотів ЗСУ проходять ознайомлення у США із американськими фахівцями, щоб дослідити рівень знань та умінь українських авіаторів, "які можуть бути потенційно залучені до майбутнього навчання" у США.

Ігнат розповів, що під час візиту українських пілотів до США оцінять, "скільки потрібно часу для їхнього навчання, оцінюється рівень знань". "І всі ці моменти враховуються, і будуть в подальшому зроблені кроки для того, щоб зрозуміти алгоритм дій: як ми діятимемо далі, де ми будемо навчати [пілотів ЗСУ], якщо буде прийнято рішення про [надання Україні] того чи іншого типу літака".

Посадовець додав: "Зараз ще тривають консультації, українська сторона тісно співпрацює на різних фронтах: і на дипломатичному, і на військовому і так далі - з нашими партнерами. [Якщо] буде прийнято рішення про той інший тип літака - тоді вже будемо знати, яку кількість пілотів і куди відправляти на це навчання. Поки що американська сторона вивчає можливості наших пілотів, скільки їм знадобиться часу для перенавчання на сучасні винищувачі".

Цими вихідними Голос Америки повідомив, що двоє українських пілотів перебувають в Аризоні для тренувань на авіасимуляторах й удосконалення навичок.

Представник Міноборони США заявив, що нової інформації про можливість передачі Україні американських винищувачів F-16 немає, і підкреслив, що "йдеться про їхнє навчання на їхніх власних літаках, а не про F-16". При цьому американські видання зазначають, що ці тренування українців на симуляторах допоможуть Пентагону оцінити, "скільки часу може знадобитися, щоб навчити їх керувати винищувачами F-16".

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Україні поки не потрібні американські винищувані: "Зараз, за оцінками наших військових, немає основи для аргументів для того, щоб надати F-16".