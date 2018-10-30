Фейкову рекламу на Facebook можна поширювати хоч від імені сенаторів США - журналісти Vice

Журналісти видання Vice заявляють, що отримали схвалення від компанії Facebook на розміщення фейкової політичної реклами, буцімто проплаченої усіма чинними сенаторами США. Про це йдеться у новій публікації видання.

Дозволи на розміщення реклами було надано сторінкам, які представляли вигадані політичні групи з такими назвами, як "Печиво за прозорість у політиці" та "Комітет політичної дії ніндзя черепашок"

Журналісти взялися перевірити, як працює нещодавно запроваджений компанією Facebook механізм, який розкриває, хто оплатив розміщення політичних рекламних оголошень у даній соціальній мережі. Користувачі мережі у США можуть бачити поруч із політичними рекламними оголошенням примітку "Дане оголошення оплачено" (Paid for by), яке вказує на джерело фінансування циркуляції реклами.

"Щоб перевірити даний інструмент, VICE подали заявку на придбання фальшивих рекламних оголошень від імені усіх 100 чинних американських сенаторів, включно із "оголошеннями, оплаченими" лідером республіканців у Палаті представників Конгресу США Мітчем Макконнелом та лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером. Facebook схвалив фейкову рекламу, заявлену від представників обох партій, що вказує на те, що будь-хто може придбати рекламне оголошення і позначити його як "проплачене" провідним американським політиком", - відзначає стаття Vice News.

Раніше американська розвідка дійша висновку, що Росія активно використовувала соціальні мережі для поширення розбрату серед американців напередодні виборів 2016-го року.

Журналісти відзначають, що під час проведеного ними експерименту дозволи на розміщення реклами було надано сторінкам, які представляли вигадані політичні групи з такими назвами, як "Печиво за прозорість у політиці" та "Комітет політичної дії ніндзя-черепашок". ЗМІ не придбали власне рекламних оголошень, але отримали дозвіл на включення приміток "дане оголошення оплачено" у потенційні рекламні оголошення.

Раніше журналісти Vice News отримали дозволи на розміщення реклами від імені віце-президента США Майка Пенса, голови Національного комітету Демократичної партії Тома Переса та терористичного угрупування "Ісламська держава", але їм було відмовлено у спробі розміщення реклами від імені Гілларі Клінтон.

Журналісти дійшли висновку, що компанія Facebook довільно ставиться до виконання правил запроваджених нею самою

Журналісти дійшли висновку, що компанія Facebook довільно ставиться до виконання правил, запроваджених нею самою. У компанії заявили, що насправді 100 рекламних оголошень, які отримали схвалення, повинні були бути відкинуті, але наполягли, що інструмент "дане оголошення проплачене" підвищує прозорість політичної реклами у соціальній мережі і є лише однією з різноманітних заходів компанії.

Журналісти відзначили, що всупереч заявам компанії про те, що її заходи можуть обходити надзвичайно кмітливі зловмисники, для того, щоб наблизитись до розміщення реклами від імені провідних політиків, "не знадобились ні розум, ні креативність, ні значні фінанси".

"Для того, щоб розмістити рекламу з приміткою про факт оплати конкретним політиком на Facebook, треба надати на погодження компанії власне ім'я, фото дійсного посвідчення особи та останні 4 цифри номеру соціального страхування", - розповіли журналісти.

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