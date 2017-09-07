Facebook виявив кампанію, керовану з Росії, щоб впливати на настрої у США під час виборів

Facebook повідомляє про виявлення цілеспрямованої рекламної кампанії, яка була фінансована, ймовірно, з Росії і мала на меті впливати на політичні настрої в американському суспільстві в час минулих президентських виборів у США.​

...Ми виявили рекламу, закуплену на приблизно $100 тисяч у період від червня 2015 до травня 2017 - приблизно 3000 одиниць реклами від фальшивих користувачів і сторінок.

Рекламна кампанія була виявлена в результаті внутрішнього розслідування мережі через підозри, що Facebook могли використовувати іноземні уряди та інші зловмисники під час виборчої кампанії 2016 року.

Представники Facebook передали інформацію американським слідчим, які розслідують намагання Росії впливати на американські вибори.

Засновник мережі, Марк Цукерберґ, одразу після несподіваної перемоги Дональда Трампа відкидав припущення, що фальшиві новини, поширювані через Facebook, могли вплинути на результати голосування, назвавши такі твердження “божевільними”.

Нові дані можуть позначити зміну позиції Марка Цукерберґа.

“Перевіривши придбання, ми виявили рекламу, закуплену на приблизно $100 тисяч у період від червня 2015 до травня 2017 - приблизно 3000 одиниць реклами від фальшивих користувачів і сторінок”, - написав у заяві керівник Facebook з питань безпеки Алекс Самос.

Він також написав, що аналіз дає підстави вважати, що ці приблизно 470 фальшивих користувачів та сторінок “були певним чином пов’язані і ними ймовірно оперували з Росії”.

Але Самос не каже, що є свідчення про зв’язок тієї рекламної кампанії з державними структурами Росії.

У заяві наголошено, що більшість тієї реклами безпосередньо не стосувалася президентських виборів у США і там не йшлося про конкретних кандидатів, але вона “як виглядає, зосереджувалася на посиленні тих соціальних та політичних гасел, які ідеологічно розділяють суспільство, зачіпаючи питання від питань ЛГБТ і расових проблем до питань імміграції та володіння зброєю”.

Facebook повідомляє, що ліквідував виявлені фальшиві сторінки та користувачів і працює над технологією запобігання таким скоординованим інформаційним кампаніям у мережі.

Намагання Росії втрутитись до президентської кампанії стали предметом розслідувань низки розвідувальних служб США та однією з причин масштабних санкцій проти Москви.

Звіт, оприлюднений провідними американськими службами у січні, вказує на те, що Росія мала на меті дискредитувати Гілларі Клінтон і посилити позиції Дональда Трампа, який неодноразово висловлював сумніви щодо таких висновків.

Президент Путін, відповідаючи на звинувачення, заявляв, що “не існує доказів” будь-якої причетності Росії на державному рівні” до намагань маніпулювати американськими виборцями.

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