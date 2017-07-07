Facebook уперше випередив VKontakte за кількістю користувачів серед українців

Соціальна мережа Facebook уперше випередила російського конкурента VKontakte за кількістю користувачів серед українців. Такими є дані дослідження за червень 2017 року, проведеного організацією Factum Group Ukraine на замовлення Інтернет Асоціації України.

Facebook, проте, поступається за відвідуваністю пошуковику Google та відеоплатформі YouTube. VKontakte досі тримає сильну позицію, лише трохи відстаючи від Facebook, однак показники відвідуваності впали в порівнянні з попередніми місяцями.

Дослідження охоплює дані, зібрані з комп’ютерів та мобільних пристроїв, що працюють на операційній системі Android.

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