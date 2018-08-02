Витрати на безпеку засновника Facebook довелося підняти до 10 мільйонів доларів на рік

За минулий рік компанія Facebook витратила 7,3 мільйонів доларів на охорону свого генерального директора, Марка Цукерберга, в його будинках та під час мандрівки Сполученими Штатами. Минулого тижня технологічний гігант заявив, що надаватиме додаткові 10 мільйонів доларів на рік для витрат на його особисту безпеку, повідомляє Bloomberg.

Цьогорічний бюджет набагато перевищує суму, яку витрачають інші фірми на своїх босів і, ймовірно, перевершує середню річну компенсацію керівників найбільших американських компаній. Водночас для шостої найбагатшої людини в світі це не становить багато.

Цукерберг веде активне публічне життя, регулярно публікуючи фотографії та відео про себе та своїх двох доньок чи зустрічей зі світовими лідерами. І він вартує 68,6 мільярда доларів.

Компанія вважає витрати на безпеку директора виправданими та необхідними, зважаючи на «позицію та важливість» Цукерберга для фірми, і також він не отримує жодної іншої компенсації від компанії, окрім як символічної зарплати розміром 1 долар.

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