Федеральний резерв США скорочує стимулювання економіки на тлі прискорення інфляції

Федеральний резерв США припиняє дію низки заходів введених на час пандемії а також планує тричі підвищувати ставки наступного року. Про це йдеться у рішенні Комісії Федерального резерву з операцій на відкритому ринку.

Новий підхід свідчить, що Федеральний резерв вважає стримування інфляції більшим пріоритетом, ніж стимулювання економічного зростання, зауважують оглядачі.

В заяві за результатами рішення, Комісія наголосила на прискоренні інфляції: "Дисбаланс попиту та пропозиції, пов'язаний з пандемією та відкриття роботи економіки прискорили інфляцію".

Голова Федерального резерву Джером Пауелл оголосив, що Федеральний резерв швидше ніж планувалось завершить програму викупу облігацій і зменшить щомісячні обсяги викупу до 60 млрд дол починаючи з січня. На початку введення заходів, покликаних забезпечити ринок ліквідністю і надати ресурси економіці в часи пандемії, Федеральний резерв викупав по 120 млрд дол облігацій щомісяця.

"Економічна діяльність показує швидке зростання цього року, що відображає прогрес з вакцинацією та відкриття економіки", - заявив Пауелл.

Відновлення економіки у США супроводжується найвищою майже за 40 років інфляцією. Інфляція склала 6,8% в листопаді, порівняно з минулим роком, йдеться в повідомленні Міністерства праці США, виданому минулого тижня. Це найвищий показник з червня 1982 року. В листопаді споживчі ціни зросли на 0,8% в порівнянні з жовтнем.

Фондові ринки відреагували зростанням на повідомлення про нову політику Федерального резерву. Нова політика стала сигналом для інвесторів, що Федеральний резерв серйозно сприймає загрозу інфляції і налаштований вживати агресивних дій для її стримування, повідомляють CNN, CNBC, посилаючись на коментарі учасників фондового ринку США.

В статті використано матеріал CNN, CNBC.

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