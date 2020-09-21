Україна в журналістських рослідуваннях «файлів FinCEN»

Результати кількарічної роботи понад сотні журналістських колективів з документами про підозрілі пересування грошей у міжнародних банках виявили відлагоджену систему відмивання грошей і зокрема ухиляння від фінансових санкцій США.

В координованих публікаціях низки провідних ЗМІ зокрема йдеться, як великі банки обслуговували відмивання коштів з України.

Прикладом названо дані про те як через банк JPMorgan упродовж десятиріччя було переведено загалом понад $50 мільйонів для Пола Манафорта за його співпрацю з Партією Регіонів та з колишнім президентом Віктором Януковичем в Україні.

Cлужби США, які відповідають за виконання законів про боротьбу з відмиванням грошей, рідко переслідують великі банки...

Суд у США 2019 року визнав Пола Манафорта, колишнього голову виборчого штабу Дональда Трампа, винним у приховуванні коштів від американської податкової служби та в інших фінансових злочинах.

Журналісти - розслідувачі в різних країнах опрацювали понад 2500 документів підрозділу Міністерства фінансів США - Мережі боротьби з фінансовими злочинами (Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN), що збирає та аналізує інформацію про фінансові трансакції, щоб виявляти випадки відмивання грошей, фінансування тероризму тощо.

Йдеться про звіти від міжнародних банків про підозрілі трансакції в американських доларах за період з 2000 до 2017 року.

Документи, так звані «файли FinCEN», були злиті виданню Buzzfeed News, а потім поширені серед інших ЗМІ.

Міжнародний консорціум журналістів розслідувачів (МКЖР) пише, що низка найбільших банків світу «зневажали директивами про боротьбу з відмиванням грошей і переводили велетенські суми грошей, що належали сумнівним особам та злочинними мережам, які поширювали хаос і підривали демократію в світі».

МКЖР доходить висновку, що «служби США, які відповідають за виконання законів про боротьбу з відмиванням грошей, рідко переслідують великі банки за порушення, а якщо і вдаються до дій, то це майже не перешкоджає потоку награбованих грошей, який тече через міжнародну фінансову систему».

Україна згадана у результатах журналістських розслідувань багато разів у зв’язку зі справою Пола Манафорта, а також там йдеться про багатомільйонні оборудки осіб з кола Андрія Клюєва, колишнього голови адміністрації президента Віктора Януковича.

Окремо у розслідуваннях вказані імена українських олігархів Дмитра Фірташа, Ігоря Коломойського та описані трансакції, які на думку розслідувачів вказують на звинувачення у незаконному збагаченні та відмиванні грошей.

США домагаються екстрадиції Дмитра Фірташа з Австрії, висунувши проти нього обвинувачення у корупції.

Мережі, через які брудні гроші рухаються світом, стали життєвими артеріями глобальної економіки.

Український уряд судиться з Ігорем Коломойським, домагаючись повернення мільярдів доларів, які згідно зі звинуваченнями були викрадені з «Приватбанку», співвласниками якого були Ігор Коломойський та Генадій Боголюбов.

Buzzfeed News вважає, що аналіз документів FinCEN вказує на те, що Мережа боротьби з фінансовими злочинами виявила неспроможність дієво боротися з відмиванням грошей.

«Документи FinCEN викривають засадничу правду нашої епохи: мережі, через які брудні гроші рухаються світом, стали життєвими артеріями глобальної економіки. Вони дозволили тіньовій системі стати такою широкою і неконтрольованою, що вона перетворилася на невід'ємну частину так званої легальної економіки», - йдеться у висновках Buzzfeed News.

Українська журналістка Тетяна Козирєва, яка співпрацювала в рослідуванні, написала у Facebook, що на її думку «це лише питання часу, коли саме Департамент юстиції пред’явить фігурантам звітів FinCEN обвинувачення, як це трапилося з американським політичним технологом Полом Манафортом».

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