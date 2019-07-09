В Австрії ще не вирішили, чи екстрадувати Фірташа до США

Міністр юстиції Австрії ще не вирішив, чи екстрадувати Дмитра Фірташа до США. Про це Голосу Америки повідомили в Міністерстві конституції, реформ, дерегуляції та юстиції Австрії.

“Ми можемо вам повідомити, що міністр ще не вирішив, [чи екстрадувати Фірташа у США]. Кінцевого терміну для прийняття рішення немає і, на жаль, ми не можемо назвати вам конкретний проміжок часу”, — відповіли у міністерстві на наш запит.

Верховний суд Австрії ухвалив рішення про екстрадицію Дмитра Фірташа в США 25 червня. Кінцеве рішення щодо цього мав прийняти в.о. міністра юстиції Австрії Клеменс Яблонер. Медіа повідомляли, що міністр має підписати або не підписати документ протягом декількох днів після рішення суду. Відтак очікувалось, що в разі позитивного рішення міністра Дмитро Фірташ може прибути в Сполучені Штати вже на початку липня.

Раніше Клеменс Яблонер повідомляв, що проведе консультації з австрійським МЗС і після цього прийме рішення щодо долі Фірташа. Однак зараз невідомо, скільки часу може тривати розгляд цього питання.

Нагадаємо, У 2014 році Фірташа за вимогою Сполучених Штатів затримали в Австрії. Олігарха звинувачують у змові з метою підкупу чиновників в Індії для видобутку титану, що використовується в реактивних двигунах. Суд у Чикаго стверджує, що Фірташ планував співпрацювати з американським виробником авіалайнерів "Boeing".

Якщо українського олігарха екстрадують до США, там йому загрожує понад 80 років в’язниці з конфіскацією майна. Захист Дмитра Фірташа заперечує усі висунуті йому звинувачення.

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