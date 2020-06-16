Французька поліція каже, що до сутичок у Діжоні причетні групи чеченців

Французький уряд відрядив спеціальні підрозділи поліції для відновлення порядку у місті Діжон на сході країни, де у сутичках між групами молодих чоловіків минулими вихідними та у понеділок була застосована вогнепальна зброя.

Місцева прокуратура повідомляє про кількох поранених, деякі з них зазнали важких ушкоджень.

Мер Діжона Франсуа Ребсамен сказав, що ті події в його місті “небувалі і неприйнятні”.

У повідомленнях йдеться, що у сутичках задіяні групи молодих чоловіків з чеченських та арабських громад, а в деяких стверджується також про причетність інших етнічних груп.

Чоловік, який назвав себе чеченцем, розповів місцевій газеті Le Bien Public, що сутички спалахнули після того, як 10 червня у Діжоні з боку, як було сказано “наркоторговців”, зазнав нападу 16-річний хлопець з чеченської громади.

“Нас приблизно сто з усієї Франції, а також з Бельгії та Німеччини. Ми ніколи не збиралися грабувати місто, чи завдавати шкоди місцевим людям”, - сказав той неназваний чоловік.

Французькі ЗМІ, посилаючись на поліцію, повідомляють, що впродовж вихідних групи чеченців вчинили рейди, щоб помститися за напад.

Місцева поліція вважає, що у понеділок в другій половині дня на вулицях Діжона були приблизно 150 чоловіків, які приховували свою зовнішність, і деякі з них були озброєні палицями та іншими предметами.

В декого була вогнепальна зброя, і в місті було чутно постріли.

Ті групи палили смітники і знищити вогнем кілька автомобілів.

Чеченська діаспора у Європі

Громада етнічних чеченців у країнах західної Європи складається значною мірою з біженців, які покинули Чечню - республіку, що домагалася незалежності від Росії, унаслідок двох кривавих воєн у 90-х роках.

Володимир Путін, прийшовши до влади в Росії, спочатку у якості прем’єр-міністра 1999 року, розпочав так звану Другу чеченську війну, розгромивши опонентів Москви.

Тепер Чечня користується значними автономними правами під владою лояльного до Путіна чеченського лідера Рамзана Кадирова.

Антиросійський рух Чечні розколовся на ісламістів, частина з яких брали участь у війнах на Близькому сході, і на інакодумців, деякі з яких знайшли притулок у Європі.

За деякими підрахунками у країнах ЄС загалом опинилися від 70 до понад 100 тисяч чеченських біженців.

Увагу ЗМІ упродовж років привернула низка цілеспрямованих нападів на відомих чеченців у Європі.

Останнім випадком було вбивство Зелімхана Ханґошвілі у серпні 2019 року Берліні, яке досі розслідують.

Читайте подробиці: Вбивство чеченця у Берліні викликає підозру про причетність Росії

В Україні гучними стали напади і вбивство 2017 в Україні чеченської пари Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва.

Дивіться також: "Автономна зона": як у Сієтлі, штат Вашингтон, проходять наметні протести