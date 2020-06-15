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26 країн Шенгенської зони відкривають кордони, але окремі обмеження залишаються

Багато європейських країн Шенгенської зони відсьогодні (понеділок 15 червня) зняли значну частину обмежень і перевірок при перетині кордонів між ними, які були запроваджені у зв’язку з пандемією COVID-19.

До Шенгенської зони входять 26 країн з населенням 420 мільйонів: 22 держави Євросоюзу, а також Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія, перетин кордонів між якими відбувався вільно і без перевірок.

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Починаючи з березня, кордони у Європі були майже закриті для пасажирських перевезень упродовж приблизно трьох місяців, хоча уряди намагалися не чинити перешкод руху товарів і дозволяли подорожування для працівників життєво важливих галузей.

Раніше виконавчий орган Європейського Союзу, Європейська комісія, закликала країни ЄС узгоджено скасувати контроль на кордонах, починаючи з середини червня, і поступово відкрити пасажирський рух з іншими країнами у липні.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав відкриття кордонів Франції з сусідами, а також подальше полегшення карантинних обмежень у понеділок свідченням “першої перемоги” його країни у кризі, викликаній коронавірусом.

Макрон у 20-хвилинному телезверненні повідомив, що з 1 липня до Франції зможуть подорожувати люди з тих країн за межами ЄС, “де епідемію взяли під контроль”.

Але у відповідь на відповідь на правила оголошені в Іспанії та Великій Британії, Франція вимагатиме 14-денної самоізоляції приїжджих з тих країн.

Німеччина також оголосила, що з 15 червня люди з сусідніх країн зможуть в’їздити на німецьку територію без особливої причини для подорожування.

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Але залишатимуться перевірки на німецькому кордоні з Австрією, де його запровадили для протидії нелегальній міграції.

Інші країни Шенгенської зони також матимуть винятки та окремі обмеження на в’їзд пасажирів з певних країн.

Агентство Reuters вказує, що Греція найближчим часом вимагатиме карантину для тих, хто прибуватиме з восьми визначених країн ЄС.

Чехія також визначила низку європейських країн, зокрема Швецію та Португалію, звідки туристів не впускатимуть.

Велика Британія, яка не входить до Шенгенської зони вимагатиме двотижневого карантину-самоізоляції для всіх приїжджих.

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Протест у Венеції за врегулювання туризму. Відео
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Протест у Венеції за врегулювання туризму. Відео

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