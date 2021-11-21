Франція пригрозила Росії "серйозними наслідками" у разі "будь-якого вторгнення" в Україну

Франція занепокоєна російським накопиченням сил поблизу українських кордонів і закликала Москву утриматись від подальшого вторгнення. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан підкреслив, що "будь-яке порушення кордонів, будь-яке вторгнення, матиме дуже серйозні наслідки", - повідомляє Bloomberg із посиланням на французьке радіо RTL.

Ле Дріан сказав, що з президентом Володимиром Путіним потрібно знайти "спосіб співпрацювати", навіть попри те, що його "авторитарні" нахили стали більш значущими в останні місяці. Але за словами французького високопосадовця, Росія має вплив на керівництво Білорусі, й повинна "здійснити тиск" на Мінськ, щоб розв'язати міграційну кризу на кордоні із Польщею.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, розвідка США попередила союзників Америки, що Європа та США мають все менше часу, щоб розробити пакет економічних та військових заходів, які б стримали Росію від військових дій проти України.

Про це написало видання The New York Times, вказавши, що західні чиновники не вважають, що Росія визначилсь зі своїми планами. "Росія ще не вирішила, щоб вона має намір робити з військами, які накопичила поблизу України, заявили американські посадовці, але накопичення сприймається серйозно і США не вважають, що це блеф", - написало видання.

Росія відкидає обвинувачення в агресивних намірах.

У матеріалі використано джерела: Bloomberg, RTL, The New York Times

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