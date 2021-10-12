Лідери G20 провели переговори щодо Афганістану

Лідери "Великої двадцятки" провідних економік світу разом обговорили ситуацію в Афганістані під час віртуальної зустрічі 12 жовтня. Про це повідомляє Білий дім. Участь у дискусії також взяли представники інших запрошених країн та міжнародних фінансових інституцій.

"Лідери обговорили критичну потребу зберігати у центрі уваги наші зусилля в контртерористичній боротьбі, включаючи загрозу від терористів Ісламської держави та гарантування безпечного пересування іноземних громадян та афганських партнерів із документацією, що намагаються залишити Афганістан", - ідеться у повідомлення адміністрації президента Джо Байдена.

Як відзначається, лідери також підтвердили своє "колективне зобов'язання надавати гуманітарну допомогу цілеспрямовано афганському народу через незалежні міжнародні організації та просувати основоположні права людини для всіх афганців, включно з жінками, дівчатами та представниками меншин".

Білий дім повідомляє, що США залишаються відданими тісній співпраці із міжнародною громадою та використання дипломатичних, гуманітарних та економічних засобів для вирішення ситуації в Афганістані та підтримці афганського народу".

Віртуальний саміт G20 цього разу приймає Італія, - додає Reuters. Дипломатичне джерело у розмові із інформагенцією розповіло, що "головна проблема у тому, що країни Заходу хочуть точно з'ясувати, як Талібан управлятиме країною, як вони ставитимуться до жінок, до прикладу, поки Китай і Росія - з іншого боку - мають політику невтручання".

Раніше Китай публічно вимагав зняття економічних санкцій з Афганістану й розмороження міжнародних рахунків країни, США й Велика Британія виступають проти. Китайський лідер Сі Цзінпін, а також російський президент Володимир Путін вирішили не брати участі у саміті, повідомляє The Washington Post.

Два сусідні держави, Пакистан і Іран, не були запрошені на саміт G20, але Катар, який взяв на себе ключову роль в якості посередника між Талібаном і Заходом, взяв участь у відеоконференції.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який взяв участь у саміті, підкреслив центральну роль організації у відносинах із Афганістаном, що частково зумовлено небажанням багатьох країн підтримувати відносини безпосередньо з Талібаном: "Криза зачіпає не менше 18 мільйонів чоловік - половину населення країни", - сказав Гутерріш журналістам в Нью-Йорку в понеділок, додавши, що із наближенням зими надання допомоги ООН набуває особливої терміновості.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, за результатами переговорів американських дипломатів із представниками Талібану у Катарі речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон судитиме про Талібан за його діями, а не лише словами.

У матеріалі використані джерела: сайт Білого дому, Reuters, The Washington Post

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