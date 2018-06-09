Саміт G7 виявився зібранням шести плюс одна країна

На саміті Великої сімки (G7) в Канаді президент Дональд Трамп і решта лідерів угруповання обмінялися взаємними звинуваченнями з приводу торговельних тарифів. Трамп також не залишився на час обговорення важливих питань кліматичних змін і забруднення океанів і відбув до Сінгапуру на зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Тон, який панував на саміті, повідомляє агентство Reuters, підкреслював лише суперечності між лідерами Великої сімки, причому виявився різкий поділ думок – шість плюс один. Отже малоймовірно, що лідери Канади, Великобританії, США, Франції, Німеччини, Італії і Японії оприлюднять спільну заяву з приводу того, що між ними існують надто великі відмінності у думках щодо торгівлі й охорони навколишнього середовища тошо.

В ході «надзвичайно» обміну думками між участниками саміту в п’ятницю, президент Трамп представив список скарг з боку Сполучених Штатів про торгівлю, переважно з Європейським Союзом і Канадою. Про це повідомив представник французького президента.

Сполучені Штати вважають, що в торгівлі до них ставляться несправедливо, що система торгівлі не сприяє США, американській економіці, американським робітникам і середньому класу.

Він імені європейських країн Великої сімки відповів президент Франції Еммануель Макрон, який говорив ввічливо але рішуче. Йому повторював прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

В суботу Трамп запізнився на першу робочу сесію саміту, на якій обговорювалися питання гендерної рівності, але прем’єр-міністр Канади відкрив засідання, не зважаючи на відсутність свого південного сусіда.

Все-таки Сполучені Штати і Європейський Союз протягом наступних двох тижнів, не зважаючи на протистояння, розпочнуть діалог про торгівлю, що є ознакою деякої поміркованості і поступу у відносинах між обома сторонами.

Трамп на чотири години скоротив свою участь у саміті Великої сімки. За всіма ознаками, він буде відсутній на прикінцевій прес-конференції, на якій буде висловлена реакція на його пропозицію про відновлення членства Росії в цьому угрупованні.

Членство Росії у Великій сімці припинено після того, як вона анексувала Крим. І канцлер Німеччини Анґела Меркель, і країни Європейського Союзу висловили одностайну думку, що Москва не виконала передумови для поновного прийняття її до угруповання.

Дивіться також: 42-й Український фестиваль пройшов у Нью-Йорку

​