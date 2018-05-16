Слабкості Ломаченка чітко описав боксер, який обіцяє нокаутувати українця

Коли під час бою Лінарес працював з відстані серіями ударів, Ломаченко просто не встигав вчасно відповідати

Чемпіон WBC в легкій вазі Майкі Гарсія, який раніше заявив, що зможе нокаутувати українця Василя Ломаченка, описав слабкості українця, які він помітив у поєдинку Ломаченка проти венесуельця Хорхе Лінареса.

"Коли під час бою Лінарес працював з відстані серіями ударів, Ломаченко просто не встигав вчасно відповідати", - відзначив Гарсія, чемпіон світу чотирьох вагових категоріях, який не знає поразок та нічиїх у 38 поєдинках на професійному ринзі і здобув 30 перемог нокаутом.

Гарсія також відзначив, що фірмові сайд степи Ломаченка, які у попередніх боях українця примушували суперників місити повітря, не були настільки ефективними у бою проти Лінареса.

Коли Ломаченко намагався робити ці свої сайд степи назовні, Лінарес і собі рушав, повертався разом з ним, а не закривався

"Коли Ломаченко намагався робити ці сайд степи назовні, Лінарес і собі рушав, повертався разом з ним, а не закривався, дозволяючи Ломаченку кружляти навколо. Топові бійці знають як на таке реагувати, мають відповідний досвід і можуть битися у таких умовах", - розповів Гарсія.

Очікується, що Ломаченко та Гарсія можуть у майбутньому зустрітись. Обидва бійці висловили зацікавленість у цьому поєдинку, але промоутер українця Боб Арум заявив про побоювання, що організація цього бою може зайняти дуже багато часу. Критики зауважують, що Арум може насправді переживати, що Гарсія виграє у Ломаченка.

Тренер Майкі Гарсії, його старший брат Роберт, з повагою висловився про команду українця відзначивши, що і він сам і уся його команда прагнуть битися із найкращими. При цьому тренер Гарсії заявив, що схиляється до перемоги свого бійця.

Гарсія та Ломаченко з повагою відгукуються про один одного. Американець помітно більший за українця.

Як відомо, 12 травня у Нью-Йорку відбувся поєдинок між українцем Василем Ломаченком та венесуельцем Хорхе Лінаресом. Українець нокаутував суперника у поєдинку, який непросто склався для Ломаченка, у 10-му раунді нокаутом. Ломаченко отримав пояс чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі.

Після поєдинку у якому Лінарес відправив Ломаченка у нокдаун у 6-му раунді, в потенційному бою проти Гарсії, останньому віддає перевагу колишній чемпіон світу у середній вазі Келлі Павлік.

Надзвичайній рухливості і нетрадиційності пересувань Ломаченка Гарсія може протиставити ефективний мінімалізм роботи ніг

"Гарсія надзвичайно талановитий боксер та боксує з розумом. Чи довше триває бій, тим краще він адаптується. При цьому у нього хороша техніка, він не відкривається. До того ж, гадаю, що ударної сили Ломаченка не вистачить для того, що примусити Гарсію боксувати скуто. Думаю, що це буде цікавий та конкурентний бій... Мушу брати до уваги різницю у розмірах між бійцями, боксерський інтелект та техніку Гарсії", - сказав Павлік.

Варто відзначити, що більшість оглядачів після поєдинку завалили українця компліментами. Наприклад, популярне онлайн видання Boxing Scene заявило, що світ боксу ще не бачив нікого подібного українцю.

Сам Василь Ломаченко скромніше висловився про свій бій, назвав його важким та подякував Лінаресу за хороший урок.

За словами Ломаченка, після нокдауну у поєдинку з Лінаресом його менеджменту стане легше домовлятись про наступні поєдинки.

Натомість ветеран Келлі Павлік звертає увагу про різницю у техніці пересування по рингу між Ломаченком та Гарсією. На думку Павліка, надзвичайній рухливості і нетрадиційності пересувань Ломаченка Гарсія може протиставити ефективний мінімалізм роботи ніг.

"Ефективна робота ніг не обов'язково має бути зовнішньо ефектною. Прекрасно працював на ногах Хопкінс - йому достатньо було одного кроку, щоб поставити себе у вигідну позицію. Геннадій Головкін також одним кроком зробленим у вірний час ставить себе у вигідну позицію. Так працює і Гарсія - він знає, як поставити супротивника у зручне для себе положення", - поділився Павлік.

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