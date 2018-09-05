Тереза Мей заявила, що убивці у Солсбері були агентами російської розвідслужби ГРУ

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей назвала агентами Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії двох росіян, щодо яких висунули обвинувачення в отруєнні Сергія та Юлії Скрипалів у березні в англійському місті Солсбері.

Це не була свавільна операція. Її майже напевне схвалили за межами ГРУ на вищому рівні російської держави.

“На основі даних розвідки уряд дійшов висновку, що дві особи, названі поліцією та прокуратурою - це службовці російської військової розвідки, відомої як ГРУ”, - сказала Мей, виступаючи у парламенті у середу.

Кількома годинами раніше в той день британська прокуратура і поліція оголосили, що мають “достатньо доказів”, щоб офіційно висунути обвинувачення Олександру Петрову та Руслану Бошірову у спробі вбивства із застосуванням нервово-паралітичної отрути класу “Новічок”.

“Також це не була свавільна операція, - підреслила Тереза Мей, - Її майже напевне схвалили за межами ГРУ на вищому рівні російської держави”.

Британські урядовці заявили, що домагатимуться затримання й видачі підозрюваних, хоча Росія не погоджується на екстрадицію своїх громадян.

Поліція каже, що видані британські та європейські ордери на арешт та зроблене подання в Інтерпол.

Російське міністерство закордонних справ у першій відповіді на звинувачення з Лондона заявило, що у Москві нічого не знають про імена людей, названих підозрюваними.

Британська поліція раніше повідомила, що імена у паспортах, з якими підозрювані росіяни перетинали кордон, ймовірно були несправжніми.

Повідомлено, що підозрювані 2 березня прибули з Москви у Лондон, де зупинялися у готелі City Stay Hotel, а наступного дня їздили у Солсбері.

Кількома годинами після дій у Солсбері 4 березня підозрювані одразу вилетіли назад до Москви.

Слідство виявило, що отрута була нанесена на ручку вхідних дверей будинку, де жив Сергій Скрипаль.

Експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили, що отрута належить до класу нервово-паралітичних речовин “Новічок”, які розробляли у Радянському Союзі, а згодом у Росії.

Москва відмовилася визнати відповідальність.

Сполучені Штати, ЄС та інші країни визнали вагомість доказів Великої Британії і на знак протесту проти застосування хімічної зброї вигнали велику кількість російських дипломатів.

США минулого місяця запровадили окремі санкції щодо Росії, як покарання за застосування хімічної зброї.

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