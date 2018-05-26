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Меган Маркл включила рідні каліфорнійські мотиви до свого герцогського герба

  • Голос Америки

Неймовірно, але вже минув тиждень з того часу, як Меган Маркл поріднилась з британською королівською родиною.

Крім святкувань, нова герцогиня Сассекська мала ще один клопіт.

В п’ятницю Кенсингтонський палац оприлюднив королівський герб Меган Маркл, до розробки якого, за повідомленням палацу, Меган долучилась власноруч, пише Buzzfeed.

Синє тло щита нагадує Тихий океан Каліфорнійського узбережжя, два золоті промені на щиті символізують сонячне сяйво рідного штату герцогині, а три пера означають силу слова і спілкування.

Під щитом на траві зображено золоті маки – квітку штату Каліфорнія – та клематис, що росте біля Кенсингтонського палацу.

Герб герцогині означає, що вона завжди залишатиметься дівчиною з Каліфорнії, переконані ЗМІ.

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