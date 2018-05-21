Меган і Гаррі оприлюднили офіційні фотографії свого королівського весілля

Принц Гаррі та його дружина Меган у понеділок подякували всім, хто брав участь у їхньому весіллі на вихідних, оприлюднивши офіційні фотографії з їхнього великого дня.

Гаррі та Меган, тепер офіційно відомі як герцог і княгиня Сассекса, одружилися в суботу в замку Віндзор, будинку королеви Єлизавети на захід від Лондона, у багатій демонстрації британської королівської пишноти та церемонії.

Пара також випустила три офіційні портретні знімки, зроблені фотографом Алексі Любомирскі.

На одній зі світлин пара зображена на Зеленій мансарді замку, поруч із молодятами – мама нареченої, Дорія Реґленд, і батько Гаррі, спадкоємець престолу принц Чарльз.

На фото також присутні 92-річна королева та її чоловік 96-річний принц Філіп, які сидять поруч, разом зі старшим братом Гаррі принцом Вільямом, його дружиною Кейт і другою дружиною Чарльза Каміллою.

На другій фотографії – тільки пара з дружками і дружбами, в тому числі принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою, двома маленькими дітьми Вільяма. Третє фото – це чорно-біле зображення молодят, зняте на східній терасі замку.

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