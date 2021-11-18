Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

В Німеччині та інших країнах Європи четверта хвиля COVID-19 виявилася найвищою

Найбільша країна Європи - Німеччина опинилася в, як сказала канцлерка Анґела Меркель, «драматичному» становищі з поширенням коронавірусу.

Шляхом до виходу з цієї пандемії є вакцинація достатньої кількості людей. 
Анґела Меркель

З останніми даними про виявлені нові випадки COVID-19, понад 52 тисячі 17 листопада, Німеччина тепер на першому місці у Європі і на другому у світі після США.

Показник смертності німців з коронавірусом за минулу добу становив 294.

Стурбованість різким збільшенням захворювань оголосили уряди Нідерландів, Бельгії та інших країн Європи.

Україна також останнім часом подає одні з найвищих показників захворювань: понад 20 тисяч нових заражень, та 752 померлих з COVID-19 були зареєстровані 17 листопада.

Німецький уряд 18 листопада скликав нараду з регіональними лідерами, щоб визначитися з подальшими діями.

Дивіться також:

«Вакцини рятують життя» каже ВООЗ країнам з низьким рівнем вакцинації

Меркель вимушена очолювати уряд, в той час як між найбільшими парламентськими партіями тривають переговори про створення урядової коаліції за результатами вересневих виборів.

Напередодні вона сказала про потребу впровадження карантинних заходів і підштовхування процесу вакцинації.

«Шляхом до виходу з цієї пандемії є вакцинація достатньої кількості людей», - наголосила вона.

Німеччина відстає від деяких західноєвропейських країн, повністю вакцинувавши лише 68% населення; 5% німців мать щеплення підсилюючою (третьою) дозою.

В Іспанії показник повної вакцинації перевищує 80%, а в Португалії наближається до 90%.

За даними Оurworldindata.org рівень повної вакцинації населення України становить 21%.

Дивіться також: Ціни на українське зерно б'ють рекорди. Що це означає для фермерів та споживачів? Відео

Ціни на українське зерно б'ють рекорди. Що це означає для фермерів та споживачів? Відео
Embed
Ціни на українське зерно б'ють рекорди. Що це означає для фермерів та споживачів? Відео

No media source currently available

0:00 0:03:24 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG