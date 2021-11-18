В Німеччині та інших країнах Європи четверта хвиля COVID-19 виявилася найвищою

Найбільша країна Європи - Німеччина опинилася в, як сказала канцлерка Анґела Меркель, «драматичному» становищі з поширенням коронавірусу.

Шляхом до виходу з цієї пандемії є вакцинація достатньої кількості людей.

З останніми даними про виявлені нові випадки COVID-19, понад 52 тисячі 17 листопада, Німеччина тепер на першому місці у Європі і на другому у світі після США.

Показник смертності німців з коронавірусом за минулу добу становив 294.

Стурбованість різким збільшенням захворювань оголосили уряди Нідерландів, Бельгії та інших країн Європи.

Україна також останнім часом подає одні з найвищих показників захворювань: понад 20 тисяч нових заражень, та 752 померлих з COVID-19 були зареєстровані 17 листопада.

Німецький уряд 18 листопада скликав нараду з регіональними лідерами, щоб визначитися з подальшими діями.

Меркель вимушена очолювати уряд, в той час як між найбільшими парламентськими партіями тривають переговори про створення урядової коаліції за результатами вересневих виборів.

Напередодні вона сказала про потребу впровадження карантинних заходів і підштовхування процесу вакцинації.

«Шляхом до виходу з цієї пандемії є вакцинація достатньої кількості людей», - наголосила вона.

Німеччина відстає від деяких західноєвропейських країн, повністю вакцинувавши лише 68% населення; 5% німців мать щеплення підсилюючою (третьою) дозою.

В Іспанії показник повної вакцинації перевищує 80%, а в Португалії наближається до 90%.

За даними Оurworldindata.org рівень повної вакцинації населення України становить 21%.

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