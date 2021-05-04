Німеччина припинила дозвіл на будівництво «Північного потоку - 2» через позов природозахисників

Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії призупинило дозвіл на добудову газопроводу «Північний потік - 2», передає "Німецька хвиля". Це зроблено на час розгляду позову екологів проти завершення проекту.

Найстарша в Німеччині природоохоронна організація - Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) - подала позов до адміністративного суду Гамбурга. Позов стосується ще не завершеної ділянки трубопроводу у винятковій економічній зоні країни, повідомила прес-служба екологів.

30-го квітня в.о. помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер заявив, що Вашингтон продовжить заявляти Німеччині, що "Північний потік-2" має бути зупинено.

Наприкінці травня дослідниця американського центру Atlantic Council відзначила у статті на сайті центру, що питання "Півічного потоку-2" має бути пріоритетом для уряду США. "Час вибігає. Росія прагне закінчити трубопровід до червня", - відзначала вона.

У понеділок американський сенатор-республіанець Тед Круз назвав "Північний потік-2" "інструментом російського примусу".

"На тих, хто його будує, буде накладено санкції, як забов'язав Конгрес", - відзначив Круз.

Екологи з самого початку критично оцінювали проект. На їхню думку, маршрут, збудований через п'ять морських заповідників, завдає непоправної шкоди морському середовищу Балтійського моря. «Північний потік - 2» безпосередньо руйнує середовище проживання на морському дні на площі розміром понад 16 футбольних полів, заявив президент NABU Йорг-Андреас Крюгер. У регуляторі вважають, що будівництво безпечно для екології.

Це не перший протест німецьких екологів. На початку квітня Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії відхилило заперечення екологів з приводу дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу.

У квітні позов проти будівництва "Північного потоку - 2" подала інша екологічна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Будівництво "Північного потоку - 2" з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря почалося в 2018 році. США і багато країн Євросоюзу вважають, що запуск газопроводу посилить залежність ЄС від Росії і дозволить Москві чинити більший тиск на Україну, економіка якої сильно залежить від російського транзиту газу.

Росія, Німеччина і ряд інших країн, компанії яких спочатку брали участь в будівництві, наполягають, що газопровід - виключно комерційний проект.

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