Стартап, заснований українцем, оцінили у понад мільярд доларів

Компанія GitLab, співзасновник якої – українець Дмитро Запорожець, поповнила ряди стартапів-«єдинорогів», тобто тих, які оцінюються на понад мільярд доларів. Це, вважають оглядачі, є важливим кроком для українського підприємництва. Напередодні компанія отримала черговий етап фінансування – 100 мільйонів доларів, що і допомогло їй приєднатися до клубу «єдинорогів».

Заснована 2011-ого GitLab – кодувальна платформа, сервіс для розробників, на основі якого вони можуть створювати своє програмне забезпечення. У компанії працює близько 400 співробітників у 45 країнах, зокрема Україні, однак нема жодного офісу: всі працюють дистанційно, пише видання Quartz.

Дистанційна робота досягає безпрецедентного рівня популярності, зауважує видання. Працівники люблять це тому, що їм не потрібно добиратися. Роботодавці люблять це, бо їм не потрібно платити за нерухомість. Але, мабуть, найбільшою перевагою є можливість наймати людей із будь-якого місця.

Компанія виявила, що найкращим способом добитися ефективної роботи працівників такого типу компанії – це час від часу збирати їх в одному місці, повідомляє Quartz.

Щороку компанія проводить з’їзд працівників в іншому регіоні. Цього року – в Кейптауні; минулого – на острові Крит. Компанія також платить за те, щоб співробітники відвідували своїх колег по всьому світу. Минулого року два працівники компанії Gitlab впродовж півроку працювали, відвідуючи 49 колег у 14 країнах.

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