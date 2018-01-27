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Приблизно півтора роки тому ми з дружиною переїхали до міста Даллас, що у штаті Техас. Наш стартап «CruiseBe», платформа, що допомагає туристам спланувати круїзну подорож, був запрошений до місцевого бізнес-акселератора. Спочатку ми працювали у звичайному офісі в Далласі, а після Нового року переїхали до коворкінгу.

Що таке коворкінг?

Загалом коворкінг (англ. – co-working або co-working space) - це свого роду колективний офісний простір, де працюють люди з різними професіями, інтересами, які належать чи мають різні компанії. Багато коворкінгів працюють цілодобово та відіграють роль міських суспільних просторів.

Наш коворкінг «WeWork» розташований на трьох поверхах одного з даллаських хмарочосів. Сучасні технології починаються ще у лобі. Замість кнопок в ліфті – сенсорні екрани в лобі.

Постійним членам коворкінгу видається окрема картка-ключ, яку потрібно зареєструвати через мобільний додаток, завантаживши для цього фото вашого ID або водійського посвідчення. Картка спрацьовує на вхід до загального простору та окремих офісів.

Є тут і окремі офіси, більшість з яких невеликі за площею та дещо нагадують мурашник.

Коворкінг представляє собою досить великий суспільний простір. Тут є приймальня, так званий «хот-деск» (hot desk) або гарячий стілець (де знайшов місце - там і працюєш), кухня з безкоштовною кавою, чаєм та іншими напоями, ресторан-їдальня, яка конвертується у сцену, зона для відпочинку і мобільний магазин, де за допомогою додатку можна купити їжу, закуски та напої (але відверто кажучи, корисної їжі тут немає).

Є тут і окремі офіси, більшість з яких невеликі за площею та дещо нагадують мурашник. Щоправда, офіс нашого акселератора займає досить велику площу. Крім звичайних столів у нас є зона для перемовин та відпочинку.

Викликають захоплення навіть туалети. Вони завжди ідеально чисті, а в середині можна знайти нагальні засоби гігієни, як чоловічі (на кшталт бритви), так і жіночі.

Поспілкуватися з клієнтом чи партнерами, не заважаючи іншим, можна в одній зі зручних кімнат у вигляді телефонних будок або у великій кімнаті для перемовин.

Кілька разів на тиждень у коворкінгу відбуваються різні заходи: лекції відомих підприємців, безкоштовний масаж, італійські обіди, дегустація віскі ...

Особливо мені подобається, що декілька разів на тиждень у коворкінгу відбуваються різні заходи: лекції відомих підприємців, безкоштовний масаж, італійські обіди, дегустація віскі та інше. Вартість цих подій закладена у ціну членського внеску. Нам особисто це подобається, бо працюючи в коворкінгу, починаєш швидко розуміти, наскільки велику роль відіграє соціалізація, адже як такого робочого колективу в тебе може і не бути.

П’ять аргументів на користь коворкінгу

З власного досвіду, я абсолютно переконаний, що працювати в коворкінгу краще, ніж в офісі. І ось п’ять причин, чому я так вважаю.

В коворкінгу існує можливість орендувати місце на день, місяць, рік (інколи навіть погодинно), що може бути дуже зручно для фрілансерів чи стартаперів.

Є можливість користуватись "мінімальними благами" - комфортним робочим місцем (окремий стіл, доступ до Інтернету), чаєм та кавою, міні-кухнею та зоною розваг або місцем для відпочинку зі зручними диванами, книгами і газетами. Деякі коворкінги навіть мають душові кабінки.

Дуже часто коворкінг безкоштовно чи за досить доступну плату пропонує місця, де людина може спокійно поспілкуватися з клієнтами чи партнерами, наприклад, переговорні кімнати, конференц-зали, тощо.

Коворкінг відіграє не малу роль в соціалізації зазвичай інтровертних фрілансерів, айтішників та програмістів. Коворкінги - це простір, в якому не можливо не спілкуватися з іншими членами цього товариства. Члени коворкінгу, в яких може не бути знайомств та зв'язків, тут же знайомляться з однодумцями, колегами, бізнес-партнерами чи просто друзями.

Коворкінги дозволяють орендувати не тільки окремий стіл, але і окремий простір (майже офіс), в залежності від потреб. Але плюс в тому, що маючи офіс, працівник все одно має можливість не відриватися від "суспільства".

Популярність коворкінгів у США зростає

Не лише мені подобається працювати в коворкінгу. Мою думку розділяє більше ніж 1 мільйон 180 тисяч підприємців, стартаперів, митців, дизайнерів, людей різних професій. Саме таку кількість членів налічували у 2017-му році майже 13 800 коворкінгів у світі.

1 мільйон 180 тисяч людей по всьому світу працюють в коворкінгах.

І це число вражає, якщо згадати, що у 2011-му році у світі було лише трохи більше тисячі коворкінгів із 43 тисячами членів.

Одна з причин росту популярності коворкінгів – зростання ціни на оренду комерційних приміщень. Окремий офіс могли собі дозволити собі все менше фрілансерів та власників малого бізнесу, а працювати вдома чи в інших місцях – не завжди зручно. Додатковим поштовхом для зростання та розвитку коворкінгів стала культура стартапів, які дуже часто засновуються з мінімальним стартовим капіталом.

У середині 90-х років у Сполучених Штатах Америки та деяких країнах Європи почали з’являтися так звані «хакерспейси» (hackerspace) та центри для підприємців. За щомісячний або членський внесок людина мала можливість користуватися свого роду простором для хобі та спілкування.

Перший коворкінг у тому вигляді, в якому вони існують зараз, відкрився в серпні 2005-го року в Сан-Франциско. В тому ж році коворкінги почали з'являтися в Лондоні. Відразу відмінною рисою подібних просторів стала соціалізація, суспільні заходи для членів коворкінгу, ланчі, безкоштовний вай-фай.

Хоча коворкінги і зростають у світі шаленими темпами, їхні члени – крапля в морі, порівняно з кількістю офісних працівників.

На початку 2010-х років стали з'являться коворкінгові стартапи, які вже зараз змінюють цю індустрію. Там, де ми працюємо, коворкінг «WeWork», і є таким стартапом. Компанія була заснована в 2010-му році в Нью-Йорку, а станом на 2017-ий рік має вартість понад 20 мільярдів доларів.

Хоча коворкінги і зростають у світі шаленими темпами (майже на 2700% за останні 7 років), їхні члени – крапля в морі, порівняно з кількістю офісних працівників. Лише у Нью-Йорку на кінець 2017-го року налічувалось більше півтора мільйона офісних робітників. Отже, хоч галузь коворкінгів і розвивається дуже швидко, вона все ще має величезний потенціал для зростання.

До речі, у Києві, Львові і Дніпрі я знайшов декілька дуже гарних коворкінгів, тож не гайте часу!

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