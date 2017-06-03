Google використовує фільм «Диво-жінка», щоб навчати дітей програмуванню

Google використовує сцени із фільму «Диво-жінка» / Wonder Woman (2017) в одному зі своїх проектів для дітей із програмування. Компанія запустила свою ініціативу Made with Code три роки тому з метою пробуджувати зацікавлення у дівчаток до технологій і допомагати їм перетворити інтерес у кар’єру в галузі комп’ютерних наук або використовувати технології в інших сферах.

Made with Code було створено після того, як власні дослідження Google виявили, що заохочення і піддавання впливу є важливими факторами, які впливають на молодих жінок у їхньому рішенні обрати професію в галузі комп’ютерних наук. В основі проекту – онлайн-вправи для юних дівчат, які супроводжуються інструкціями.

Серед багатьох проектів із програмування, доступних на сайті, раніше Google використовував діснеївський мультфільм «Думками навиворіт» (Inside Out), інформує видання The Mary Sue, а тепер пропонують вибіркові сцени з «Диво-жінки».

Супергеройський фільм, знятий на основі коміксів із однойменною героїнею, уже встиг викликати гарячі дискусії щодо того, чи Диво-жінка втілює ікону сучасного фемінізму чи є черговою героїнею фентезі, що підкріплює гендерні стереотипи і сексизм.

У грі від Google кожен із трьох рівнів поступово знайомить гравця з базовими поняттями із програмування та нагороджує учня чи ученицю сценою з фільму після завершення, повідомляє The Mary Sue. Очевидно, що творці гри сподіваються, що супер-героїня надихне дівчаток до вивчення основ комп’ютерного програмування.

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