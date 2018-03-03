У США в останню путь провели «американського пастора»

На похорон Біллі Ґрема прибуло багато знаменитостей, включаючи президента Трампа і першу леді Меланію Трамп

Більше 2 тисяч осіб - включаючи президента США Дональда Трампа і віце-президента Майка Пенса з дружинами - взяли участь в похоронах «американського пастора» Біллі Ґрема.





Церемонія прощання з Ґремом пройшла в його рідному місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.



Ґрем - ймовірно найбільш відомий християнський проповідник США і духовний наставник декількох президентів - помер минулого тижня у віці 99 років. Він став першим релігійним діячем, труну якого було встановлено для прощання в Ротонді Капітолію у Вашингтоні.





Труну, в якій спочиватиме Ґрем, виготовили в'язні тюрми штату Луїзіана, де пастор Ґрем колись проповідував.