США відкрили консульство у Гренландії - минулого року Трамп хотів придбати острів у Данії

Держсекретар США Майкл Помпео виступив із заявою з нагоди відкриття американського консульства у місті Нуук в Гренландії. Консульство відкривається 10 червня.

За словами Помпео, ця подія «відображає прихильність Америки зміцненню співпраці з жителями Гренландії і всім Королівством Данія».

"Наша присутність у місті Нуук зміцнить процвітання, яке ми поділяємо з нашими друзями у Данії і Гренландії, у той час як ми співпрацюємо з іншими союзниками і партнерами в Арктиці, щоб забезпечити стабільність і стійкість розвитку в регіоні, - підкреслив Помпео. - Ми дякуємо численним партнерам у Данії і Гренландії за допомогу в реалізації цього важливого кроку в напрямку зміцнення нашої співпраці".

Як відомо, президент США Трамп минулого року висловлював ідею придбання острову у Данії.

Крім наявності цінних природних ресурсів, спостерігачі відзначають, що Гренландія має оборонну цінність для США, бо там уже розміщено американську військову базу.

"Менші ніж за 1000 миль від північного полюсу, Повітряна база Тул на північному заході узбережжя попереджає про ракетні удари, допомагає урядові США здійснювати слідкування та контроль за космосом", - йдеться у статті Forbes, присвяченій цьому питанню.

Ідею продажу Гренландії відкинули у Дані.

"Гренландія багата цінними ресурсами, включаючи мінеральні копалини, найчистішу воду та лід, рибу, морських тварин, поновлювані джерела енергії новим рубежем туристичних пригод. Ми відкриті для бізнесу, а не для торгівлі", - заявили тоді в уряді Данії.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, назвала ідею "абсурдною" і заявила: "Гренландія не продається. Гренландія не данська. Гренландія належить Гренландії". Президент США тоді скасував запланований на серпень візит до Данії.

"Данія – особлива країна з чудовими людьми, але на основі коментаря прем'єр-міністра Метте Фредеріксен про те, що вона не зацікавлена в обговоренні купівлі Гренландії, я відкладу нашу зустріч, яка мала відбутись через два тижні, на інший час", - написав тоді Трамп у Twitter.

Тоді ж Трамп з гумором відповів на побоювання критиків щодо намірів США стосовно Гренландії. "Обіцяю не робити в Гренландії такого!" – написав президент США у Twitter, поширивши мем з золотою "баштою Трампа" в Лас-Вегасі накладену на фото гренландського поселення.

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