Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш «серйозно занепокоєний з приводу збільшення військового напруження, включно з наступальною операцією сухопутних військ і повітряними рейдами, у південно-західному районі Сирії». Про це повідомив його представник.

«Атаки спричинили переміщення багатьох тисяч цивільних, більшість яких утікає в напрямку кордону з Йорданією. Генеральний секретар також занепокоєний тим, що ці військові дії становлять загрозу для регіональної безпеки», сказано в заяві.

Ґутерреш закликав до «негайного закінчення поточних військових операцій, а всі причетні сторони шанувати зобов’язання, які виникають з міжнародних прав і міжнародних гуманітарних норм, включно із захистом цивільних і цивільної інфраструктури».

Йорданія була посередником, і завдяки ній у липні минулого року було досягнуто угоди про припинення вогню між США і Росією.

Проте сирійський уряд не погодився на угоду про деескалацію, незважаючи на факт, що його союзник – Росія – була стороною угоди. Тепер сирійський уряд продовжує поширювати летючки в районі, в яких пропонує збройній опозиції два вибори – здатися або загинути.

Після територіальних здобутків сирійського уряду, при підтримці Росії та Ірану в захопленні районів, які у 2017 році були під контролем повстанських угруповань, три союзники зосередили увагу на інших районах на півдні країни.

У травні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що сирійський уряд повинен контролювати свої кордони, додаючи, що всі іноземні сили мають залишити райони неподалік південного кордону.

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