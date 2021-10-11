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Гаазький трибунал починає слухання сторін у справі проти Росії за захоплення українських кораблів 2018 р.

Росія використовує новозбудований міст через Керченські протоку для обмеження проходу суден в Азовське море, створюючи перешкоди для українського і міжнародного мореплавства

У Постійній палаті третейського суду (Арбітражний трибунал) в Гаазі в Нідерландах 11 жовтня починають попередні слухання аргументів Росії та України у справі про обстріл і захоплення Росією трьох українських кораблів поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Росія наполягала, що мала право стріляти і затримувати моряків двох українських військових катерів і буксира, яких звинуватили у незаконному перетині російського кордону.

Україна наполягає, що вони прямували законним маршрутом з українського чорноморського порту Одеса до українського Маріуполя в Азовському морі.

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Україна подала на Росію позов 1 квітня 2019 року, звинувативши Москву у порушення законів мореплавства, і Арбітражний трибунал вже 25 травня попереднім тимчасовим рішенням зобов’язав Росія негайно звільнити українців та повернути захоплене.

24 українські моряки, троє з яких зазнали поранень, були звільнені і повернулися на батьківщину аж 7 вересня під виглядом обміну в’язнями між двома країнами.

Після подальших затягувань Росія у листопаді 2019 повернула Україні судна у стані, який українські представники назвали повним спустошенням.

«Наша мета - встановлення порушення права, відновлення його і отримання належної компенсації», - повідомила тоді тогочасна заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

11 жовтня 2021 р. Росія першою виголосить в Арбітражному трибуналі свої усні доводи.

12 жовтня в трибуналі почують перші доводи України.

Виступи сторін заплановані також 14 і 15 жовтня, а в разі потреби - ще й 16 жовтня.

Початкові промови суд транслюватиме наживо через інтернет.

Слухання відбуватимуться у змішаному вигляді: частина учасників буде присутня у залі, а інші будуть на відеозв’язку.

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