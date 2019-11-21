Україна каже про пошкодження і розграбування захоплених Росією кораблів

Українські посадовці кажуть, що Росія повернула захоплені у листопаді 2018 року українські військові кораблі у пошкодженому стані і розкрадені.

Чільні представники заявляють, що Київ домагається встановлення справедливості і відшкодування.

Президент України Володимир Зеленський заявив у середу, що розслідування має з’ясувати деталі зниклого обладнання та озброєння з двох бойових катерів та буксира.

Росіяни їх угробили...

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль дала зрозуміти, що матеріали про стан кораблів, які Росія утримувала майже рік, стануть частиною матеріалів у позові України проти Росії в міжнародному суді.

Олена Зеркаль у четвер очолила українську делегацію на початку процесуальних слухань Арбітражного трибуналу в Гаазі за звинуваченням України в тому, що напад на українські військові кораблі та екіпажі був порушенням міжнародних законів.

Росія відпустила 24 українських моряків у межах обміну в’язнями з Україною 7 вересня, хоча міжнародний трибунал ще 25 травня оприлюднив вимогу, щоб Москва негайно повернула захоплене.

“Наша мета - встановлення порушення права, відновлення його і отримання належної компенсації”, - повідомила Зеркаль18 листопада, коли Росія оголосила про повернення кораблів і відбуксирувала їх в акваторію Чорного моря.

Перша реакція командувача військово морських сил України Ігоря Воронченка від побаченого на кораблях була сповнена обурення.

Він наголосив у середу, що кораблі були не здатні рухатися самостійно і їх тягли до українського порту Очаків на буксирі упродовж трьох днів.

“Росіяни їх угробили, познімали навіть плафони, розетки й унітази. Ми покажемо усьому світу варварське відношення росіян”, - сказав Ігор Воронченко українському Четвертому телеканалу.

При цьому у репортери вказують, що сліди обстрілу українських кораблів при їх захоплені росіянами виглядають нашвидкоруч залатаними.

Троє українських моряків зазнали поранень, коли росіяни, застосувавши зброю 25 листопада 2018 року, захопили два українські бойові катери і буксир на їх шляху з Чорного моря через Керченську протоку до українського порту Маріуполь в Азовському морі.

Росія звинуватила українські кораблі у порушенні російського кордону.

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