МЗС Туреччини та Держдеп висловили незадоволення достроковим звільненням вбивці турецького генконсула у США

Турецькі дипломати висловили обурення через те, що губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом відмовився подати апеляцію на рішення суду про дострокове звільнення американця вірменського походження, засудженого за вбивство турецького дипломата в січні 1982 року.

58-річний Хампіг «Гаррі» Сасунян (Hampig Sassounian - англ.) - імігрант до США вірменського походження - був засуджений у 1984-му році у віці 22 роки. Свідки на суді підтвердили, що він з іншим чоловіком у Лос-Анджелесі наблизились до автомобіля генерального консула Туреччини Кемаля Арікана, коли той зупинився на перехресті, і вистрілили в дипломата 14 разів.

Сасунян і Саліба були членами вірменської бойової організації "Бійці за справедливість щодо геноцину вірмен”

Інший підозрюваний - Крікор Саліба - зміг втекти до Бейруту відразу після вбивства.

Сасунян і Саліба були членами вірменської бойової організації "Бійці за справедливість щодо геноцину вірмен”, яку вважають відповідальною за низку атак на турецькі інтереси в різних країнах світу.

Тодішній президент США Рональд Рейган назвав це вбивство "актом тероризму".

Сасуняна спочатку засудили до довічного ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення. Пізніше Федеральний апеляційний суд у США скасував висновок присяжних, що мовляв йдеться про вбивство через національне походження.

У 2002 році під час перегляду справи у суді Сасунян підписав заяву про відмову від тероризму, і сторона обвинувачення погодилася не продовжувати повторний розгляд справи за висновком про особливі обставини.

Йому змінили вирок на позбавленні волі від 25 років до довічного ув'язнення. З того часу Сасуняну чотири рази відмовляли в умовно-достроковому звільненні та двічі дозволяли таке звільнення.

Обидва рази на умовно-дострокове звільнення Сасуняна подавали апеляцію губернатори штату - колишній губернатор Джеррі Браун і нинішній Гевін Ньюсом.

Суддя Вищого суду Лос-Анджелеса відхилив останнє рішення губернатора, після чого Ньюсом більше не оскаржував його. Загалом Сасунян пробув у тюрмі 38 років.

“Губернатор ретельно зважив всі фактори у цій справі і не буде продовжувати апеляцію", - повідомила прес-служба губернатора Каліфорнії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні оприлюднив заяву, у які висловив розчарування рішенням суду про умовно-дострокове звільнення Сасуняна.

“Напад на дипломата - це не лише тяжкий злочин щодо конкретної особи, це також напад на дипломатію. В інтересах безпеки відданих своїй справі американських дипломатів, які працюють по всьому світу, Сполучені Штати виступають за те, щоб ті, хто вбиває дипломатів, отримували максимальний вирок і щоб відбували покарання без права помилування чи дострокового звільнення”, - заявив Держсекретар США Блінкен.

МЗС Туреччини також відреагувало: “Це трагічне рішення, яке не змогли змінити попри всі спроби адміністрації США, суперечить універсальним принципам права та розуміння справедливості».

Водночас Вірменський національний комітет Америки - одна з набільших у США організацій вірменської діаспори - привітав рішення про звільнення Сасуняна.

Одна з лідерок організації Нора Овсепян в інтерв'ю вірменській газеті у США "Асбарез" сказала: "Ми щиро вдячні губернатору Ньюсому та його команді за те, що лінії зв'язку з нами залишаються відкритими. За те, що вони вислухали наше занепокоєння, і за ухвалення рішення, щоб залишити в силі умовно-дострокове звільнення Хампіга Сасуняна. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб побачити його давно назріле звільнення з в'язниці".

Видання Los Angeles Times також наводить слова Овсепян про те, що вірменська громада у США виступала на підтримку звільнення Сасуняна, бо "він реабілітувався".

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