Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

МЗС Туреччини та Держдеп висловили незадоволення достроковим звільненням вбивці турецького генконсула у США

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Турецькі дипломати висловили обурення через те, що губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом відмовився подати апеляцію на рішення суду про дострокове звільнення американця вірменського походження, засудженого за вбивство турецького дипломата в січні 1982 року.

58-річний Хампіг «Гаррі» Сасунян (Hampig Sassounian - англ.) - імігрант до США вірменського походження - був засуджений у 1984-му році у віці 22 роки. Свідки на суді підтвердили, що він з іншим чоловіком у Лос-Анджелесі наблизились до автомобіля генерального консула Туреччини Кемаля Арікана, коли той зупинився на перехресті, і вистрілили в дипломата 14 разів.

Сасунян і Саліба були членами вірменської бойової організації "Бійці за справедливість щодо геноцину вірмен”

Інший підозрюваний - Крікор Саліба - зміг втекти до Бейруту відразу після вбивства.

Сасунян і Саліба були членами вірменської бойової організації "Бійці за справедливість щодо геноцину вірмен”, яку вважають відповідальною за низку атак на турецькі інтереси в різних країнах світу.

Тодішній президент США Рональд Рейган назвав це вбивство "актом тероризму".

Сасуняна спочатку засудили до довічного ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення. Пізніше Федеральний апеляційний суд у США скасував висновок присяжних, що мовляв йдеться про вбивство через національне походження.

У 2002 році під час перегляду справи у суді Сасунян підписав заяву про відмову від тероризму, і сторона обвинувачення погодилася не продовжувати повторний розгляд справи за висновком про особливі обставини.

Йому змінили вирок на позбавленні волі від 25 років до довічного ув'язнення. З того часу Сасуняну чотири рази відмовляли в умовно-достроковому звільненні та двічі дозволяли таке звільнення.

Обидва рази на умовно-дострокове звільнення Сасуняна подавали апеляцію губернатори штату - колишній губернатор Джеррі Браун і нинішній Гевін Ньюсом.

Суддя Вищого суду Лос-Анджелеса відхилив останнє рішення губернатора, після чого Ньюсом більше не оскаржував його. Загалом Сасунян пробув у тюрмі 38 років.

“Губернатор ретельно зважив всі фактори у цій справі і не буде продовжувати апеляцію", - повідомила прес-служба губернатора Каліфорнії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні оприлюднив заяву, у які висловив розчарування рішенням суду про умовно-дострокове звільнення Сасуняна.

“Напад на дипломата - це не лише тяжкий злочин щодо конкретної особи, це також напад на дипломатію. В інтересах безпеки відданих своїй справі американських дипломатів, які працюють по всьому світу, Сполучені Штати виступають за те, щоб ті, хто вбиває дипломатів, отримували максимальний вирок і щоб відбували покарання без права помилування чи дострокового звільнення”, - заявив Держсекретар США Блінкен.

МЗС Туреччини також відреагувало: “Це трагічне рішення, яке не змогли змінити попри всі спроби адміністрації США, суперечить універсальним принципам права та розуміння справедливості».

Водночас Вірменський національний комітет Америки - одна з набільших у США організацій вірменської діаспори - привітав рішення про звільнення Сасуняна.

Одна з лідерок організації Нора Овсепян в інтерв'ю вірменській газеті у США "Асбарез" сказала: "Ми щиро вдячні губернатору Ньюсому та його команді за те, що лінії зв'язку з нами залишаються відкритими. За те, що вони вислухали наше занепокоєння, і за ухвалення рішення, щоб залишити в силі умовно-дострокове звільнення Хампіга Сасуняна. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб побачити його давно назріле звільнення з в'язниці".

Видання Los Angeles Times також наводить слова Овсепян про те, що вірменська громада у США виступала на підтримку звільнення Сасуняна, бо "він реабілітувався".

Дивіться також: "Крим: 7 років порушень". Наскільки потужна підтримка України в ООН?

"Крим: 7 років порушень". Наскільки потужна підтримка України в ООН? Відео
Embed
"Крим: 7 років порушень". Наскільки потужна підтримка України в ООН? Відео

No media source currently available

0:00 0:03:31 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG