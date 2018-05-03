Джуліані розповів хто кому платив у скандалі навколо президента США

Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані заявив, що президент Трамп відшкодував видатки свого особистого юриста Майкла Коена, коли той заплатив зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс за мовчання, повідомляє TheHill. Деніелс стверджує, у неї був інтимний зв'язок з Дональдом Трампом в середині 2000-х років

Джуліані, який нещодавно приєднався до правової команди Трампа, заявив, що платіж був «абсолютно законним» і не був зроблений «з грошей передвиборчої кампанії», що означає, що оплата не порушила закони про фінансування політичних кампаній.

«Це не гроші кампанії. Не було порушення фінансування кампанії. Вони перевели їх через правову фірму і президент це відшкодував», - заявив Джуліані.

На питання чи ці заяви суперечать попереднім заявам Трампа, де той вказував, що не знав про платіж, Джуліані відповів, що «це не є проблемою», повідомляє CNN. На думку Джуліані, Трамп, можливо, не знав про виплати Коену на час, коли вони відбувались.

«Він не знав конкретних деталей, наскільки мені відомо, однак він знав про угоду і що Майкл потурбується про такі речі», - сказав він.

Джуліані приєднався до юридичної кампанії Трампа намагаючись сприяти завершенню розслідування спеціального прокурора Мюллера, який досліджує можливий зв’язок Трампа з кампанією з втручання у вибори президента США в 2016 році.

Деніелс подала до суду на Трампа через угоду про нерозголошення, заявляючи, що вона не має юридичної сили, тому що Трамп не підписав угоду особисто.

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