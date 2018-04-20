Скандали, інтриги, позови, розслідування: нова норма або феномен Трампа?

За новинні заголовки цього тижня конкурували одночасно кілька тем: КНДР, Комі, Стормі Деніелс і Росія





Комусь може здатися, що цей тиждень для Білого дому був зовсім звичайним. Новини про можливість історичного прориву з північнокорейського питання конкурують з критичними відгуками колишнього директора ФБР і судовими позовами.



Додайте до цього судові слухання за участю особистого адвоката президента і порнозірки, яка стверджує, що у неї був інтимний зв'язок з Трампм. Хто може звинувачувати людей, що запитують: невже це нова норма? Або просто політичний феномен Дональда Трампа в черговий раз ламає звичні уявлення?



Для більшості президентських адміністрацій підготовка до саміту з КНДР сама по собі забезпечила б новинні заголовки на цілий тиждень.

Останні опитування показують, що популярність Трампа серед республіканців підвищилася: його рейтинги серед прихильників партії досягають 80 відсотків і вище

«Це буде великий день для них. Це буде великий день для всього світу , - сказав президент Трамп журналістам, коментуючи можливість успішної зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином в ході спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.



Однак кілька хвилин потому Трамп уже переключився з північнокорейського питання на розслідування щодо російської справи, яка і раніше кидає тінь на його адміністрацію. «Це погано для нашої країни. Дуже дуже погано. Але ніякої змови не було. Вони не знайдуть ніякої змови. Вона не існує», - заявив він.



Весь тиждень Трамп вів запеклу полеміку з екс-директором ФБР Джеймсом Комі, який опублікував книгу, в якій назвав президента «морально непридатним» до ролі глави держави.



В одному з інтерв'ю Комі припустив, що Трамп може звільнити спецпрокурора Мюллера і заступника генпрокуора Рода Розенстайна, назвавши це «фундаментальною атакою на правопорядок».



Трамп від цих припущень відмахується, заявляючи, що хоче лише, щоб розслідування скоріше завершилося.



При цьому, за чутками, деякі наближені переконують президента вжити заходів щодо Мюллера, оскільки той піддає ризику його президентство.



Ряд демократів і республіканців закликають прийняти законопроект, щоб захистити Мюллера і Розенстайна, однак спікер Палати представників Пол Раян вважає, що в цьому поки що немає необхідності: «Ми не вважаємо, що його потрібно звільнити. Ми не думаємо, що його звільнять, і, отже, не вважаємо за потрібне».



Галасу додало і судове засідання, на якму з'явилися особистий адвокат Трампа Майкл Коен і порнозірка Стормі Деніелс.



Коен потрапив в поле зору влади в зв'язку з тим, що виплатив Деніелс велику суму за мовчання про її ймовірні зв'язки з Трампом.



Триваюче розслідування щодо російської справи разом зі скандалом навколо Коена наводять на думку, що ситуація в адміністрації Трампа далеко не стабільна.



Останні опитування показують, що популярність Трампа серед республіканців підвищилася: його рейтинги серед прихильників партії досягають 80 відсотків і вище. При цьому загальний рейтинг президента в останні тижні підвищився з 39 до 41 відсотка.



Однак, за даними деяких опитувань, в тому числі Gallup і NBC News / Wall Street Journal, рейтинг Трампа знову опустився нижче 40 відсотків, що історично є вкрай низьким показником для першого президентського терміну.

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